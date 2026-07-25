Transfer Pazarındaki Şişirilmiş Fiyatlar: İngiltere Premier Lig Avrupa'yı Geride Bırakıyor

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Transfer Pazarındaki Şişirilmiş Fiyatlar: İngiltere Premier Lig Avrupa'yı Geride Bırakıyor

İngiltere Premier Lig kulüplerinin transfer pazarındaki benzeri görülmemiş finansal gücü, Avrupa'nın diğer ligleri için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Son yıllarda İngiliz kulüpleri tarafından gerçekleştirilen transferler yalnızca rekorları kırmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası pazardaki fiyatların yapay olarak yükselmesine neden oluyor. Goal.com'un analizine göre, bu durum futbol dünyasında adil rekabet kavramını ortadan kaldırabilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son zamanlarda yapılan anlaşmalar arasında Morgan Rogers'ın Aston Villa takımından Chelsea kadrosuna 137 milyon euro karşılığında transfer olması uzmanların dikkatini çekti. Aynı zamanda Alejandro Garnacho, Birmingham kulübünün yolunu tuttu. Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edememiş olmasına rağmen transferler için 1 milyar eurodan fazla kaynak harcamaya devam ediyor. Bu tür "firavunlara layık" harcamaların finansal fair play kurallarına ne ölçüde uyduğu birçok soru işaretini beraberinde getiriyor.

Premier Lig'in Ekonomik Hegemonyası

Yalnızca Londra kulüpleri değil, diğer takımlar da devasa meblağlarla operasyon yürütüyor. Örneğin Tottenham, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için toplam 200 milyon avrodan fazla harcama yaptı. Manchester City ise Elliot Andersson'ı Nottingham Forest'tan 135 milyon avroya kadrosuna kattı. Bu tür meblağlar Real Madrid, Barcelona veya Bayern Münih gibi Avrupa'nın diğer devleri için bile oldukça pahalı gelmektedir.

İtalya Serie A veya Almanya Bundesliga kulüpleri şu anda finansal istikrarı korumak ve bütçeleri dengelemek zorunda kalıyor. 1990'larda İtalya ligi dünyanın en zengin ligiyken, günümüzde durum kökten değişti. Premier Lig, kendi iç pazarında oyuncuları aşırı yüksek fiyatlarla satın alarak kendine has "kapalı bir özel kulüp" haline geliyor; bu da diğer ülkelerin takımlarının rekabet gücünü düşürüyor.

Suudi Arabistan ve Transfer Pazarındaki Yeni Oyuncu

Durumu daha da karmaşık hale getiren faktörlerden biri, Suudi Arabistan kulüplerinin transfer pazarına dahil olmasıdır. İngiliz futboluyla yakın ilişkiler kuran bu ülkenin kulüpleri, Avrupa takımlarının hedefindeki futbolcuları yüksek maaş ve transfer bedelleriyle ellerinden alıyor. Roma kulübünün anlaşmaya çok yaklaştığı Crysencio Summerville buna örnek gösterilebilir.

İtalyan kulübü futbolcu için 50 milyon avro teklif ederken, Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al-Hilal 80 milyon avro ve futbolcunun kendisine yıllık 15 milyon avro net maaş vaat ederek transferi kendi lehine sonuçlandırdı. Ayrıca Darwin Nunez gibi yıldızlar da Avrupa'nın diğer devleri yerine doğrudan Suudi petro-dolarlarını tercih ediyor.

Özetle, Premier Lig'in finansal büyüme hızı Avrupa'daki rakipleri için katlanılmaz bir seviyeye ulaştı. Her ne kadar bu süreçlerde resmi olarak kanıtlanmış kural ihlalleri olmasa da, pazarın "dopinge" maruz kalması birçok kulübü stratejilerini değiştirmeye ve daha mütevazı hedeflerle yetinmeye zorluyor. Bu durumun gelecekte futbol dünyasındaki güç dengesini tamamen değiştireceği kesin.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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