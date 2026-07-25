Arsenal, Julian Alvarez için "gizli senaryo"yu devreye soktu

Avrupa'daki yaz transfer döneminin en büyük entrikalarından biri Julian Alvarez etrafında şekilleniyor. Barcelona Arjantinli forveti projelerinin önemli bir parçası olarak görürken, Arsenal olayların gelişimini acele etmeden takip ediyor.

Londra kulübü, Katalanların müzakerelerinin sonuçsuz kalmasını bekleyerek hamlesini transfer penceresinin ilerleyen aşamalarında yapabilir. Ancak bu planın işleyişi sadece paraya değil, Alvarez'in kararına ve Atletico yönetiminin tutumuna da bağlı.

Barcelona için temel engel ne?

Barcelona, Alvarez'i kadroya katma isteğini gizlemiyor. Haberlere göre futbolcunun kendisi de Katalan kulübüne transfer olmayı diğer seçeneklerden üstün tutuyor. Ancak Atletico, La Liga'daki doğrudan rakibini güçlendirmek istemiyor.

Madrid kulübünün baş direktörü Miguel Angel Gil Marin, forveti satma gibi bir planları olmadığını açıkça belirtti. Kulübün 100 milyon euroluk teklifi kabul etmediğini ve meblağ 150 veya 200 milyon euroya ulaşsa bile pozisyonunu değiştirmek niyetinde olmadığını vurguladı.

"100 milyonu kabul etmedik, 150 veya 200 milyonu da kabul etmeyiz."

Alvarez'in Atletico ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Dolayısıyla kulübün futbolcuyu satmak gibi mali veya sözleşmesel bir zorunluluğu yok.

Arsenal acele etmeden uygun fırsatı bekliyor

Arsenal transfer yarışından kopmuş değil. Sky Sports'un haberine göre, kulüp sahipleri düzeyinde ilk görüşmeler gerçekleştirildi ve taraflar arasındaki iletişim kanalları açık kalmaya devam ediyor.

Bazı kaynaklar, Atletico'nun Alvarez'i İspanya'daki rakibine satmaktansa bir İngiliz kulübüyle müzakere etmeye daha sıcak baktığını bildiriyor. Ayrıca Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta'nın forvetin temsilcileriyle temasını sürdürdüğü kaydedildi.

Londra ekibininmuhtemel planı şu şekilde:

Barcelona'nın belirlediği süre sonunun beklenmesi;

Katalanların müzakerelerden çekilmesi durumunda Alvarez'e yeni bir proje teklif edilmesi;

Atletico'yu tatmin edecek resmi paketin hızlıca sunulması;

Ağustos ayında diğer adaylar harekete geçmeden anlaşmanın kapatılması.

Barcelona yönetimi Alvarez teklifinin sonsuz süreyle geçerli olmadığını belirtti. Haberlere göre Katalanlar konuya Temmuz ayı sonuna kadar netlik kazandırmak istiyor. Bu durum Ağustos ayında Arsenal için yeni bir fırsat penceresi açabilir.

Alvarez neden Arsenal için önemli?

Alvarez sıradan bir merkez forvet değil. Atletico'nun resmi tanımında onun hızlı, teknik kapasitesi yüksek, takım arkadaşlarıyla iyi pas alışverişi yapabilen ve hücuma dönük orta saha pozisyonunda da oynayabilen çok yönlü bir futbolcu olduğu belirtiliyor.

Hücum merkezinde tek başına oynayabilir, ana forvetin arkasında görev yapabilir veya kanattan merkeze kat edebilir. Premier Lig resmi sitesinin verilerine göre Arjantinli futbolcu Atletico formasıyla 106 maçta 49 gol kaydetti.

Böyle bir futbolcu, Mikel Arteta'ya maç içinde bile birden fazla taktik şema arasında geçiş yapma imkanı tanır. En önemlisi, Alvarez İngiltere futbol ortamını iyi biliyor — bu da uyum sürecini diğer yabancı oyunculara kıyasla kolaylaştırabilir.

PSG de uygun durumu bekliyor

Arsenal'in tek rakibi Barcelona değil. PSG'nin de Alvarez'in temsilcileriyle düzenli olarak iletişim halinde olduğu söyleniyor. Eğer Katalanlar transferi gerçekleştiremezse Paris kulübü büyük bir mali teklifle yarışa dahil olabilir.

Şu anda transferle ilgili üç ana senaryo bulunuyor:

Atletico tüm teklifleri reddederek Alvarez'i takımda tutar. Futbolcu Barcelona'ya transfer olma isteğini daha net bir şekilde dile getirerek kulübe baskı yapar. Barcelona müzakerelerden çekildikten sonra Arsenal veya PSG, Madrid kulübünü tatmin edecek teklifi sunar.

Birinci senaryo şimdilik Atletico'nun resmi tutumuna en yakın olanı. Ancak transfer döneminin son haftalarında durum birkaç saat içinde değişebilir.

Kritik karar kime ait?

Arsenal'in planı mantıklı: Barcelona ile açık artırmaya girmeden rakibin müzakerelerinin durmasını beklemek. Ancak Londra ekibi için temel sorun — Alvarez'in kendisinin şimdilik Katalonya seçeneğini üstün tutmasıdır.

Bu nedenle transferin kaderini sadece Atletico belirlemiyor. Futbolcunun yapacağı sonraki açıklama, Barcelona teklifinin geçerlilik süresi ve Arsenal'in atacağı resmi adım bu karmaşık oyunda belirleyici rol oynayacak.

Sizce Julian Alvarez için en doğru seçim hangisi: Barcelona, Arsenal mi yoksa Atletico'da kalmak mı?