Cinsel tacizle suçlanan Karim Han görevden alındı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, cinsel tacizle suçlanmasının ardından görevinden alındı. Bu bilgi Birleşmiş Milletler tarafından açıklandı.

24 Temmuz'da BM'nin New York'taki merkezinde yapılan acil toplantıda, UCM üye ülkeleri yapılan disiplin soruşturması sonuçlarına dayanarak Savcı Karim Han'ın görevden alınması kararını kabul etti.

Karim Han, 2021 yılında dokuz yıllık bir süre için bu prestijli göreve seçilmişti. Yetkisinden mahrum bırakılma konusu 125 üye devlet arasında kapalı oylamayla çözüldü ve çoğunluk bu kararı destekledi.

Asamble başkanının belirttiğine göre, 82 üye devlet, Savcı Karim Han'ın ciddi ihlallerde bulunduğunu ve görevine sorumsuzca yaklaştığını onaylamış, bu nedenle işten çıkarılmasına karar vermiştir.