Yan Diomande transferi için kıyasıya rekabet: Real Madrid ve PSG 100 milyon sterlin gözden çıkardı

Almanya'nın RB Leipzig kulübü ve Fildişi Sahili millî takımının yıldızı Yan Diomande, Avrupa devlerinin bir numaralı transfer hedefi hâline geldi. 2026 Dünya Kupası'ndaki göz alıcı performansının ardından, piyasa değeri 100 milyon sterlin olarak belirlenen kanat oyuncusu kariyerine başka bir takımda devam etme kararı aldı. Şu sıralar bu yetenekli futbolcu için Real Madrid, PSG, Arsenal ve Liverpool gibi kulüpler ciddi bir ilgi gösteriyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

The Athletic'in haberine göre, İspanyol devi Real Madrid şimdiden RB Leipzig ile doğrudan görüşmelere başladı. Madrid ekibinin yeni teknik direktörü José Mourinho, takımın kadrosunu kökten yenileme planına Diomande'yi de dâhil etti. Geçen sezon Bundesliga'da 12 gol ve 8 asist kaydeden hücum oyuncusu, "Eflatun-Beyazlılar"ın hücum hattını güçlendirmesi için ideal bir aday olarak görülüyor.

Ancak futbolcunun kendisi, çocukluğundan beri taraftarı olduğu kulübe transfer olmayı tercih ediyor. TEAMtalk verilerine göre, Yan Diomande için öncelikli rota PSG. Futbolcu verdiği röportajlarda babasının da Paris kulübünün taraftarı olduğunu ve bu ekibe karşı ayrı bir sevgisi bulunduğunu gizlemedi. Eğer Fransa devi Alman kulübüyle anlaşamazsa, oyuncu Madrid seçeneğini değerlendirmeye hazır.

Transfer piyasasındaki rekabet ve kulüplerin durumu

İngiltere Premier Lig temsilcileri de bu yarıştan geri kalmıyor. Arsenal kulübü, Morgan Rogers transferinde başarısızlığa uğradıktan sonra tüm dikkatini Diomande'ye çevirdi. Ayrıca Liverpool da hücum hattını gençleştirmek amacıyla bu transferi yakından takip ediyor. Her iki kulüp de yetenekli kanat oyuncusu için büyük bir bütçe ayırmaya hazır olduklarını belirtti.

RB Leipzig Sportif Direktörü Marcel Schäfer futbolcuyu takımda tutmak istediğini defalarca vurgulamış olsa da, Diomande'nin kendisi ayrılma arzusunu açıkça dile getirdi. Futbolcu Dünya Kupası sırasında verdiği röportajda, tüm müzakereleri menajerine bıraktığını ve kariyerinde yeni bir sayfa açma vaktinin geldiğini ifade etmişti.

Şu anda tatilden dönen futbolcu, RB Leipzig antrenmanlarına katıldı. PSG yönetimi, Real Madrid veya İngiliz kulüpleri anlaşmayı "kapmadan" önce resmi teklif göndermeyi planlıyor. Alman kulübü ise en değerli varlığını 100 milyon sterlinden aşağı bir fiyata bırakmamakta kararlı.

Bu transfer gerçekleşirse Yan Diomande, Fildişi Sahili futbol tarihi boyunca en pahalı oyunculardan biri hâline gelecek. Teknik becerisi, hızı ve gol kokan sezgileri şüphesiz Avrupa'nın herhangi bir üst düzey kulübü için büyük bir güç olacaktır. Transfer penceresinin son günleri bu mücadeleden kimin galip çıkacağını gösterecek.