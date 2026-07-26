Real Madrid ve Juventus Transfer Piyasasında Hareketlendi: Michael Olise ve Emiliano Martínez Gündemde

·56·Spor
Real Madrid ve Juventus Transfer Piyasasında Hareketlendi: Michael Olise ve Emiliano Martínez Gündemde

Avrupa futbolunda transfer dönemi kızışıyor. Kadrosunu genç ve yetenekli futbolcularla güçlendirme stratejisini sürdüren İspanyol devi Real Madrid, Alman kulübü Bayern Munich'in kanat oyuncusu Michael Olise ile ilgili planlarını netleştirdi. Aynı zamanda İtalya Serie A'da da büyük transferlerin yaşanması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Ünlü insayder Fabrizio Romano'nun haberine göre, Michael Olise Real Madrid'e katılma arzunu dile getirdi. İspanyol devi de Fransız yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmaya hazır, ancak bu transferin bu yaz gerçekleşmesi düşük bir ihtimal. Madrid ekibi, Bayern yönetimine pozisyonunu açıkça iletti: Bayern oyuncuyu satmaya karar verdiği an, Olise'yi almaya hazırlar.

Bayern Munich, Michael Olise'yi bırakmak niyetinde değil

Ancak Bavyera kulübü yıldızını şu an için bırakmak istemiyor. Bayern Sportif Direktörü Christoph Freund, gazeteci Maximilian Koch ile yaptığı sohbette bu konuya son noktayı koydu. Olise'nin Real Madrid'e transferinin şu an tartışılan bir konu olmadığını vurguladı. Alman kulübü oyuncunun tatilden dönmesini bekliyor ve onun gelecek sezon takımın kilit figürlerinden biri olması planlanıyor.

Kaleci pozisyonuyla ilgili de heyecan verici haberler var. Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Emiliano Martínez'e olan ilgilerini doğruladı. Arjantin milli takımının kalecisi Aston Villa'dan ayrılmak istiyor. Spalletti, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, "O ayrılmak istiyor, biz ise kupalar için rekabet etmek istiyoruz. Takımımızda iki kaleci olmasına rağmen onu kadromuzda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Güney Amerika ve Avrupa arasındaki transfer bağlantıları da devam ediyor. Cape Verde milli takım kalecisi Vozinha, Portekiz kulübi Chaves'ten Şili devi Colo-Colo'ya serbest oyuncu olarak transfer oldu. 2026 Dünya Kupası'nda parlak bir performans sergileyen kalecinin yakın zamanda sağlık kontrolünden geçip yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu transfer haberleri, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin gelecek sezon için kadro kurarken sadece mevcut ihtiyaçları değil, aynı zamanda uzun vadeli hedefleri de göz önünde bulundurduğunu gösteriyor. Real Madrid gibi kulüplerin Michael Olise gibi oyuncular için sıraya girmesi, gelecekteki transfer pazarında rekabetin daha da artacağının bir kanıtıdır.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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