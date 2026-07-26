Liverpool'un yeni transferi Jeremy Jacquet'in ne zaman çıkış yapacağı belli oldu

·53·Spor
Liverpool'un yeni transferi Jeremy Jacquet'in ne zaman çıkış yapacağı belli oldu

İngiliz kulübü Liverpool, ABD'de devam eden sezon öncesi turnesi kapsamında yeni defans oyuncusu Jeremy Jacquet'in sahaya çıkışı konusunda nihai karara vardı. 60 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Fransız futbolcunun ilk maçına çıkışı taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Ancak takımın teknik heyeti, pahalı transferin sağlığını riske atmamaya karar verdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Nashville şehrinde Sunderland takımıyla yapılan ve 4:2'lik galibiyetle sona eren karşılaşmanın ardından teknik direktör Andoni Iraola, yeni defans oyuncusunun durumu hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Goal.com'un haberine göre Jacquet, omuzundan yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve şu anda iyileşme sürecinin son aşamasından geçiyor.

Çıkış zamanı ve ihtiyat tedbirleri

Andoni Iraola, Jeremy Jacquet konusunda acele edilmemesi gerektiğini vurguladı. Onun sözlerine göre futbolcunun aylarca süren arasından sonra fiziksel formunu yeniden kazanması zaman alacak. Teknik direktör, Fransız defans oyuncusunu ABD turnesinin son maçında sahaya sürmeyi planlıyor; bu da ona Premier Lig başlamadan önce maç pratiği kazanma fırsatı verecek.

“Jeremy ile ilgili durumlarda risk almamaya karar verdik. O, omuz sakatlığı nedeniyle aylarca sahaya çıkamadı. Bu yüzden ona uyum sağlaması için zaman tanıyacağız. Büyük ihtimalle turnenin son maçında yer alacak” diye açıkladı teknik direktör kulübün resmi sitesine verdiği röportajda.

Joe Gomez'in sakatlığı ve kadrodaki sorunlar

Liverpool Sunderland karşısında galibiyet alsa da karşılaşma takım için kayıpsız geçmedi. Takımın tecrübeli ve çok yönlü defans oyuncusu Joe Gomez maç sırasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. Bu durum yeni sezon öncesinde takımın savunma hattındaki dengesini olumsuz etkileyebilir.

Iraola bu sakatlığı günün en kötü haberi olarak nitelendirdi. Teknik direktörün belirttiğine göre antrenman süreci istendiği gibi giderken ana defans oyuncularından birinin saf dışı kalması planları biraz değiştirdi. Şimdilik Gomez'in sakatlığının ne kadar ciddi olduğu ve iyileşme süresi hakkında kesin bir bilgi verilmedi.

Sunderland ile oynanan maçta takımın hücum oyuncuları kendilerini göstermeyi başardı. Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa ve Lewis Koumas'ın attığı goller takıma galibiyeti getirdi. Buna rağmen teknik direktör, yüksek nem ve sıcak hava koşullarında futbolcuların hareketlerinde yorgunluk hissedildiğini ve henüz takım oyunu üzerinde çok çalışılması gerektiğini kaydetti.

LiverpoolJeremy JacquetJoe GomezTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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