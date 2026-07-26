120 milyon euroluk transfer savaşı: Real, Leipzig yıldızı için yarışa girdi

Yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birinde olaylar kızışıyor. Real Madrid, RB Leipzig'in 19 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yann Diomande transferini hızlandırdı. İspanyol devi halihazırda cazip bir teklif sundu ancak Alman kulübü yıldızını kolay kolay bırakmak niyetinde değil.

Zamin.uz dünya futbolunun en çok talep gören genç yıldızı etrafındaki transfer savaşını, kulüplerin tekliflerini ve Madrid ekibinin kozlarını kapsamlı bir şekilde analiz ediyor.

1. 100 milyon euroluk ilk teklif ve Leipzig'in talebi

Bild ve Sky Germany kaynaklarının haberine göre, Real Madrid harika çocuk için 100 milyon euro (76,9 milyon sterlin + 8,5 milyon sterlin bonus) civarında bir teklifte bulundu. Ancak Bundesliga kulübü bu rakamı reddetti.

Leipzig'in beklentisi: Alman kulübü Fildişi Sahilli oyuncuya 130 milyon euro değer biçiyor.

Olası uzlaşma: İçeriden edinilen bilgiye göre taraflar nihayetinde 120 milyon euro civarında bir anlaşmaya varabilir.

2. Liverpool ve PSG de yarışta: Real'in gizli kozu

Diomande yarışında sadece Madrid değil, Avrupa'nın diğer devleri de aktif olarak yer alıyor.

Liverpool: Daha önce 100 milyon euroluk teklif yapmış ve reddedilmişti. Premier Lig kulübü ilgisini sürdürüyor ancak teklifini bu tutarın üzerine çıkarmak istemiyor.

PSG: Fransa şampiyonu futbolcuyu aylardır yakından takip ediyor. Haberlere göre Diomande, PSG ile uzun vadeli sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı ancak Paris ekibi Leipzig'i ikna edecek resmi teklifi henüz sunmadı.

Real'in en büyük kozu — Roc Nation ajansı: The Athletic haberine göre, Real'in sürece dahil olması tabiri caizse manzarayı tamamen değiştirdi. Diomande'nin menajerliğini Vinicius Junior'un da haklarını savunan Roc Nation Sports ajansı yürütüyor. Şu anda Madrid yönetimiyle Vinicius'un sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren ajans, bu durum sayesinde taraflar arasındaki ilişkileri oldukça kolaylaştırıyor.

Yann Diomande etrafındaki transfer tablosu

Kulüp Önerilen Tutar Mevcut Durum ve Pozisyon RB Leipzig Satış Fiyatı: 120–130 mil. € Sözleşmeyi 2030'a kadar uzatmaya çalışıyor Real Madrid 100 mil. € (£76.9 mil. + bonus) Reddedildi, aktif müzakereler sürüyor Liverpool ~100 mil. € Reddedildi, teklifi artırmak istemiyor PSG Resmi teklif yapılmadı Futbolcuyla kişisel anlaşmaya sahip

3. 18 ayda Leganes'ten dünya sansasyonuna

Diomande'nin kariyerindeki yükseliş inanılmaz derecede hızlı gerçekleşti. Henüz 18 ay önce Florida'daki DME Sports Academy'de forma giyen futbolcu, Leganes'e transfer olmuş ve La Liga'da çıkış yapmıştı.

Leipzig'deki performansı: Bundesliga'da çıktığı 33 maçta 12 gol ve 9 asist üretirken takımının 3. sırayı almasında ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında büyük pay sahibi oldu.

Dünya Kupası istatistikleri: Fildişi Sahili milli takımının kadrosunda turnuvadaki 4 maçın tamamında forma giyerek ülkesinin son 16 turuna kalmasında kilit rol oynadı.

Rekor satış: Bu transfer gerçekleşirse Leipzig tarihinin en pahalı satışı olacak ve Josko Gvardiol ile Benjamin Sesko'nun rekorlarını kıracak.

Leganes'in payı: İspanyol kulübü Leganes, sonraki satıştan %10 paya sahip ve 100 milyon euroyu aşan bu transferden en az 10 milyon euro kazanacak.

4. Taktiksel artı ve Brahim Diaz'ın geleceği

Real Madrid, Diomande'yi sağ kanat hücumunu güçlendirmek için öncelikli hedef olarak görüyor. Patlayıcı sürati, her iki ayağını da ustalıkla kullanabilmesi, çalım yeteneği ve agresif önde baskı becerisi Madrid teknik heyetinin sistemine kusursuz uyum sağlıyor.

Önemli bir detay ise Diomande'nin gelişinin Brahim Diaz'ın gidişi anlamına gelmemesi. Hem Carlo Ancelotti (Yönetim) hem de Real yönetimi Brahim'e çok değer veriyor, Faslı futbolcunun kendisi de Santiago Bernabeu'da kalmak istiyor.

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Yann Diomande etrafındaki transfer dedikodularının bu yazın en büyük olaylarından biri olması bekleniyor.

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