Messisiz galibiyet: Casemiro ilk maçına çıktı, Suárez maçı kazandı (video)

Inter Miami Lionel Messi'nin yokluğunda çıktığı sıradaki maçta kritik üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Montreal deplasmanındaki zorlu mücadelenin kaderini 81. dakikada Luis Suárez belirlerken, takımın yeni yıldızı Casemiro ilk maçına çıktı.

İlk yarıda direk izin vermedi

MLS normal sezonu kapsamındaki karşılaşma Montreal'deki Saputo Stadyumu'nda oynandı. Konuk ekip maçın büyük bölümünde üstün olan taraftı ancak uzun süre skoru açamadı.

13. dakikada Inter Miami kalecisi Rocco Rios Novo tehlikeli bir şutu kurtardı. İlk yarının sonlarında ise Telasco Segovia'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü.

Inter Miami karşılaşma boyunca 18 şut çekti ve %56 topla oynama oranı yakaladı.

Suárez yine kilit rolü üstlendi

Maçtaki tek gol 81. dakikada geldi. Montreal kalesine penaltı kararı verilmesinin ardından topun başına geçen Luis Suárez fırsatı değerlendirerek takımına minimal bir galibiyet getirdi.

Bu gol, Uruguaylı forvetin mevcut MLS sezonundaki dokuzuncu golü oldu. Dikkat çekici bir şekilde Suárez, son üç lig maçında altı gol kaydetti. Golcü formu Inter Miami'ye üst üste altıncı galibiyetini kazandırdı.

Casemiro'nun Amerika'daki ilk maçı

Real MadridManchester Unitedkariyeriyle tanınan Casemiro, Inter Miami formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Brezilyalı orta saha oyuncusu maça ilk 11'de başlarken, orta alanda Yannick Bright ve Telasco Segovia ile birlikte görev yaptı.

Casemiro, 22 Temmuz'da serbest oyuncu statüsünde resmi olarak takıma katılmıştı. Sözleşmesi 2027 MLS sezonunun sonuna kadar sürecek olan oyuncunun anlaşmasını 2029 Haziran'ına kadar uzatma opsiyonu bulunuyor.

Brezilyalı futbolcu ilk maçının tamamında sahada kalırken, yaptığı 64 pasın 57'sinde isabet sağladı ve 7 top kazandı.

Messi yine kadroda yer almadı

Lionel Messi , Montreal maçının kadrosuna dahil edilmedi. Arjantinli yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda milli takımıyla finale ulaştıktan sonra henüz kulüp maçlarına dönmedi. Dinlenmesi ve iyileşme sürecinde olması nedeniyle MLS All-Star maçını da kaçıracak.

Messi'nin yokluğuna rağmen Suárez liderliği ele aldı. Casemiro'nun transferi ise Miami ekibinin orta sahasına büyük bir tecrübe ve ekstra istikrar katabilir.

Inter Miami üst sıralardaki yerini koruyor

Galibiyetin ardından Inter Miami puanını 37'ye yükseltti. Oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan takım, Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor.

Montreal ise 15 puanla Doğu Konferansı'nda 13. basamakta kaldı. Genel MLS puan durumuna bakıldığında Kanadalı ekip alt sıralarda demir atmış durumda.

Maç sonucu

MLS normal sezonu

Montreal — Inter Miami — 0:1

Gol: Suárez, 81 (p).

Inter Miami kadrosu: Rios Novo, Frey, Mura, Michael, Reguilón (Allen, 59), Bright (Ruiz, 90), Segovia, Casemiro, Silvetti, Berterame (Plemmons, 80), Suárez.

Inter Miami sıradaki maçını 1 Ağustos'ta sahasında Columbus Crew'a karşı oynayacak. Artık tüm dikkatler Casemiro'nun yıldızlarla dolu kadroya ne kadar hızlı adapte olacağına ve Messi'nin sahalara ne zaman döneceğine çevrildi.