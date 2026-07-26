Honor dünyanın ilk akıllı telefon-robotunu tanıtıyor: Yeni cihazın özellikleri

·113·Teknoloji
Honor dünyanın ilk akıllı telefon-robotunu tanıtıyor: Yeni cihazın özellikleri

Teknoloji dünyasında bir sonraki devrim niteliğinde adım atılıyor. Honor şirketi, yeni icadı olan ve Honor Robot Phone adı verilen dünyanın ilk akıllı telefon-robotunu halka göstermeye hazırlanıyor. Ağustos ayında beklenen resmi lansman öncesinde ağda cihazın kutusu, tasarımı ve en önemlisi benzersiz kamera sistemini gösteren canlı fotoğraflar ve videolar yayımlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu akıllı telefonun temel farkı ve özelliği, arka panelindeki devasa dikdörtgen kamera modülünde gizlidir. ixbt.com bilgilerine göre, ana kamera modülü gövde içine yerleştirilmiş dört eksenli robotik gimbal ile donatılmıştır. Bu mekanizma sadece statik değil, aynı zamanda aktif hareketli parçalardan oluşuyor ve akıllı telefon kullanım deneyimini tamamen değiştirmesi bekleniyor.

Robotik kameranın yetenekleri

Kamera mekanizması oldukça hızlı çalışıyor: Sadece 0,8 saniyede gövdeden çıkarak çalışma konumuna geliyor. Aynı zamanda cihazın ekranında özel bir animasyon beliriyor. Robotik sistem kameranın 360 derece dönmesini sağlıyor, bu da kullanıcıya çevreyi tamamen kapsama imkanı tanıyor. Ayrıca sistem, kare kompozisyonunu otomatik olarak oluşturma ve nesneleri takip etme işlevlerine sahip.

Görüntü kararlılığını sağlamak için Honor mühendisleri karmaşık bir teknolojik çözüm kullandılar. İçerisinde üç eksenli optik stabilizasyon, dört eksenli robotik gimbal, ayrı bir kontrol işlemcisi ve AI algoritmaları uyum içinde çalışıyor. Üreticinin belirttiğine göre bu sistem CIPA 5.5 düzeyinde stabilizasyon sağlıyor, bu da profesyonel kameraların göstergelerine oldukça yakındır.

Aktif yaşam tarzı meraklıları için

Bu düzeyde yüksek bir stabilizasyon, Honor Robot Phone cihazını ekstrem koşullarda çekim yapmak için ideal bir araç haline getiriyor. Akıllı telefon, koşu, bisiklet sürüşü veya diğer aktif hareketler sırasında bile sarsıntısız, akıcı video görüntüleri kaydetmeye olanak tanıyor. Bu ise blog yazarları ve spor meraklıları için yeni ufuklar açacağı şüphesizdir.

Şimdilik bu teknolojinin pazarda ne kadar yer bulacağı bilinmiyor. Bazı uzmanlar bunu akıllı telefon üretiminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak adlandırırken, diğerleri bunu hızla unutulacak sıradan bir deney olarak değerlendiriyor. Ancak Honor şirketinin yeniliklere olan inancı, pazarımızda da ilgiyle karşılanacağı kesindir, çünkü markanın cihazları oldukça popülerleşmiştir.

Yeni Honor Robot Phone hakkındaki tüm teknik özellikler ve fiyatı Ağustos ayındaki resmi etkinlikte duyurulacak. Şimdilik ise kullanıcılar bu akıllı robotun günlük hayatta ne kadar dayanıklı ve faydalı olacağını tartışıyorlar.

HonorAkıllı TelefonTeknolojiİnovasyonRobot
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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