Ruben Amorim'den Milan'daki ilk maçı sonrası: Futbolcular henüz yeni sistemi anlamıyor

İtalyan kulübü Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, takımın başındaki ilk maçının ardından görüşlerini paylaştı. Eski Manchester United hocası, Glasgow'da İskoçya'nın Celtic takımına karşı oynanan hazırlık maçının ardından futbolcuların taktiksel taleplerini, özellikle de yüksek pres sistemini tam olarak kavramakta zorlandığını açıkça itiraf etti. Bu karşılaşma, Portekizli uzman için "Rossoneri" kampındaki yeni dönemin zor geçeceğinin habercisi olan ilk ciddi test oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

2:2 beraberlikle sona eren maçta Milan, önceki teknik direktörünün oyun tarzından vazgeçerek Amorim'in agresif ve top kontrolüne dayalı felsefesine geçmeye çalıştı. Ancak ixbt.com'a göre sahada takım halinde hareketlerde kopukluklar gözlendi. Teknik direktör, yenilen gollerin yeni fikirleri uygulama sürecindeki hataların bir ürünü olduğunu vurguladı, ancak takımın kendi kimliğini değiştirme çabasını olumlu değerlendirdi.

Pres ve taktiksel zorluklar

Amorim'in savunma sistemi hem fiziksel hem de zihinsel olarak futbolculardan büyük çaba talep ediyor. Celtic ile maçta Milan temsilcileri genellikle iki ateş arasında kaldı: bir yandan yüksek pres yapmaya çalışırken diğer yandan arkalarında boş alanlar bıraktılar. İskoçya şampiyonları ise bu boşluklardan yararlanarak tehlikeli pozisyonlar yaratmayı başardılar.

Maçtan sonra Ruben Amorim, "Oyunun büyük bölümünde pres yapma zihniyeti takım tarafından henüz tamamen anlaşılmış değil, ancak temel fikir var ve bunu hissettim" dedi. Sözlerine göre, futbolcular sahanın her noktasında top için mücadele etmeye çalıştı, ancak bu hareketler şimdilik düzensiz görünüyor. Teknik direktör, zamanla fiziksel durumun iyileşeceğine ve oyun durumlarını kavrama seviyesinin artacağına olan inancını dile getirdi.

Ayrıca Portekizli çalıştırıcı, top kontrolü yoluyla oyunu kontrol etmenin önemini vurguluyor. Mevcut aşamada takım, rakip ceza sahasına ulaşmak için çok fazla zaman harcıyor. Amorim, bu sürecin henüz yeni başladığını ve mükemmel seviyeye ulaşmak için daha çok çalışmak gerektiğini gizlemedi.

Francesco Camarda — takımın yeni umudu

Taktiksel zorluklar fonunda Milan taraftarları için en sevindirici gelişme 18 yaşındaki forvet Francesco Camarda oldu. Genç yetenek sadece yedi dakika içinde dubl yaparak takımını yenilgiden kurtardı. Son aylarda başka bir kulübe kiralanacağına dair söylentiler artmıştı, ancak Amorim bu konuya son noktayı koydu.

Teknik direktör, Francesco Camarda'nın önümüzdeki sezonda A takım kadrosunda kalacağını kesin bir dille vurguladı. Teknik direktör sözlerine şunları ekledi: "Camarda ne olursa olsun bizimle kalacak. Ona ve genç futbolcularımıza büyük bir güven duyuyorum. Sergiledikleri oyundan memnunum ve bu kulüpte parlak bir geleceğe sahip olduklarına inanıyorum."

Sonuç olarak, Ruben Amorim yönetimindeki Milan şu anda bir geçiş dönemi yaşıyor. Her ne kadar ilk maçta eksiklikler göze çarpsa da, Francesco Camarda gibi genç yıldızların parlaması ve teknik direktörün net planları kulüp taraftarlarına umut veriyor. İtalya Serie A başlamadan önce takımın pres sistemini ne ölçüde şekillendirebileceği sezonun kaderini belirleyecektir.