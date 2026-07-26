Manchester City, Yan Diomande yarışına dahil oldu: Real Madrid ve PSG ile rekabet

Avrupa futbol transfer piyasasında yeni bir büyük entrika başladı. İngiltere şampiyonu Manchester City, Alman kulübü RB Leipzig'in yıldızı Yan Diomande için yarışa resmi olarak katıldı. Sky Sports'un haberine göre, "Maviler" 19 yaşındaki Fildişi Sahilli yetenek için yaklaşık 100 milyon euroluk bir transfer paketi hazırlamaya hazır olduklarını sözlü olarak bildirdiler. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu transfer yarışı oldukça karmaşık bir hal alıyor, çünkü Manchester City bu konuda biraz geç kalmış olabilir. Edinilen bilgilere göre, genç forvet halihazırda Avrupa'nın iki devi — Real Madrid ve PSG ile kişisel sözleşme şartları konusunda anlaşmaya vardı. Bu ise transfer piyasasında nadir görülen bir durum olup, futbolcunun aynı anda iki kulüple anlaşmış olması durumu daha da çıkmaza sokuyor.

Real Madrid ve PSG'nin üstünlüğü

Şu anda Real Madrid, Diomande için ana favori konumunda bulunuyor. "Eflatun-beyazlılar" futbolcu ile 2031 yılına kadar geçerli olacak sözleşme konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Madrid ekibi RB Leipzig kulübüne 90 milyon euro nakit ve 10 milyon euro bonus içeren bir teklif gönderdi, ancak Alman kulübü bu rakamı reddetti.

PSG de boş durmuyor. Parisliler futbolcu ile anlaşmaya sahip olsalar da henüz resmi bir teklifte bulunmadılar. Buna rağmen durumu yakından takip ediyorlar ve cumartesi günü yeni temaslar kurdular. Manchester City ise şu an için sadece mali imkanlarını gözler önüne seriyor, ancak futbolcunun kişisel tercihi şimdilik İspanya veya Fransa'dan yana eğilim gösteriyor.

RB Leipzig'in pozisyonu ve transfer bedeli

RB Leipzig yönetimi en değerli varlığını kolay kolay bırakmak niyetinde değil. Diomande'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor, bu da Almanlara müzakerelerde üstünlük kazandırıyor. Kulübün sportif direktörü Marcel Schäfer, Bild gazetesine verdiği röportajda Yan Diomande'nin gelecek sezon da takımda kalacağını kesin bir dille vurguladı.

Goal.com'un haberine göre, transferin gerçekleşmesi durumunda RB Leipzig 100 milyon avrodan çok daha fazla bir tutar talep edecektir. Kulüp hiyerarşisi bu rakamın altında futbolcuyu satmama kararı aldı. Hatırlatmak gerekirse Diomande, sadece bir yıl önce İspanya'nın Leganés kulübünden gelmiş ve kısa sürede Bundesliga'nın en parlak yıldızlarından biri haline gelmişti.

Şimdilik Manchester City resmi yazılı bir teklif göndermedi, ancak kulübün scout departmanı ve yönetimi Real Madrid ile PSG'nin agresif hamlelerine karşılık vermenin yollarını arıyor. Liverpool da daha önce bu futbolcu için teklifte bulunmuş, ancak olumsuz yanıt almıştı. Yaz transfer döneminin en ses getiren transferinin tam olarak Yan Diomande etrafında gerçekleşmesi bekleniyor.