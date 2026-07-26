ABD'de Havalimanına İhtiyaç Duymayan Yenilikçi Uçak Fabrikası İnşa Ediliyor

·53·Teknoloji
ABD'de Havalimanına İhtiyaç Duymayan Yenilikçi Uçak Fabrikası İnşa Ediliyor

ABD'li Electra şirketi, bölgesel havacılık dünyasında devrim yaratabilecek EL9 Ultra Short hibrit-elektrikli uçaklarını üretecek ilk fabrikanın inşaatını duyurdu. Ohio eyaletinin Springfield şehrinde yükselecek olan bu tesisin, geleneksel pistlere bağımlı olmayan hava taşımacılığı çağını başlatması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Proje kapsamında yaklaşık 39 dönümlük bir alanı kaplayacak devasa bir üretim kompleksi kurulacak. Ixbt.com'un bilgisine göre, projeye yapılan toplam yatırım miktarı 850 milyon doları buluyor. Fabrika inşaatının 2027 yılında başlaması planlanıyor ve tamamen faaliyete geçtiğinde yaklaşık 2 bin yeni istihdam yaratılacak. İlk aşamada yılda 400, ilerleyen süreçte ise 800'e kadar EL9 Ultra Short uçağının üretilmesi öngörülüyor.

Teknolojik üstünlük ve Blown Lift sistemi

EL9 Ultra Short modelinin temel özelliği, uçuş teknolojisinde yatmaktadır. Uçakta kullanılan Blown Lift teknolojisi, pervanelerden gelen hava akımını doğrudan kanatlara yönlendirerek kaldırma kuvvetini keskin bir şekilde artırır. Sonuç olarak, hava aracının havalanması ve inmesi için sadece 45–46 metre uzunluğunda bir alan yeterli olacaktır.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, günümüzdeki modern bölgesel uçaklar için birkaç yüz metrelik özel beton pistler gerekmektedir. EL9 ise sadece havalimanlarında değil, şehir yakınındaki küçük alanlarda, otoparklarda ve hatta navlun teknelerinde bile iniş yapabilir. Bu özellik, onu Özbekistan gibi dağlık veya uzak bölgelere sahip ülkeler için de çok umut vadeden bir taşıma aracına dönüştürebilir.

Direct Aviation: Havacılığın yeni konsepti

Electra şirketi Direct Aviation ("doğrudan havacılık") konseptini savunuyor. Buna göre yolcuların büyük havalimanlarına giderek vakit kaybetmesi gerekmiyor. Dokuz yolcu kapasiteli uçaklar; yerleşim birimlerine, sanayi işletmelerine veya tatil beldelerine yakın olan küçük alanlardan uçuşlar gerçekleştirecek.

Hibrit-elektrikli motor sistemiyle donatılmış bu uçakların özellikleri şunlardır:

  • Maksimum uçuş menzili: 610 kilometre;
  • Yolcu kapasitesi: 9 kişiye kadar;
  • Kontrol sistemi: Fly-by-wire elektronik sistemi;
  • Çevresel aspekt: Yakıt tüketimi ve gürültü seviyesi geleneksel uçaklara kıyasla belirgin şekilde düşük.
Şu anda Electra şirketi ABD Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) sertifikasyon için başvuruda bulundu. Seri üretilen ilk örneklerin uçuşunun 2027 sonu veya 2028 başlarında planlanması öngörülüyor. Uzmanlara göre bu tür uçaklar kargo lojistiği, ambulans havacılığı ve insani yardım misyonları için de en uygun çözüm olacaktır.

HavacılıkElectraTeknolojiABDİnovasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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