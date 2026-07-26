Harry Kane Altın Top yarışında Lamine Yamal'ı geçti: Başka kimler var?

Dünya Kupası'nı İspanya kazandı ve turnuvanın en iyi futbolcusu Rodri seçildi. Buna rağmen, 2026 Dünya Kupası sonrası yapılan ilk değerlendirmelerde Altın Top için ana favori olarak Harry Kane gösteriliyor.

Squawka'nın derlediği bahis oranlarına göre İngiliz golcünün kazanma ihtimali yüzde 40 olarak değerlendiriliyor. Ancak en yakın takipçilerinin de iddialı sonuçları olması ödülün kaderinin henüz kesinleşmediğini gösteriyor.

Kane'i zirveye taşıyan sezon

Harry Kane, 2025/26 sezonunu kariyerinin en verimli dönemlerinden birine dönüştürdü. Bayern Münih formasıyla 51 maçta 61 gol attı ve 7 asist yaptı.

Münih ekibi Bundesliga, Almanya Kupası ve Süper Kupa'yı kazandı. Kane ise İngiltere millî takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanarak yedi maçta altı gol kaydetti.

Kane'in en büyük avantajı, devasa bireysel istatistikler ile kulüp ve millî takımdaki istikrarlı sonuçların tek bir sezonda birleşmiş olmasıdır.

Eğer ödülü kazanırsa, 2001 yılında Michael Owen'ın zaferinden bu yana Altın Top'u kazanan ilk İngiliz futbolcu olacak.

Yamal'ın dünya şampiyonluğu yeterli olacak mı?

Lamine Yamal'ın ihtimali yüzde 33 olarak değerlendiriliyor. Barcelona'nın yıldızı La Liga ve Süper Kupa'yı kazanarak sezon sonunda millî takımla Dünya Kupası'nı da kaldırdı.

İspanya finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Ancak Yamal'ın Dünya Kupası'ndaki bireysel performansları Kane'inki kadar yüksek değildi. Bu nedenle oy verenlerin takım başarılarını mı yoksa tüm sezon boyunca bireysel istatistikleri mi öne çıkaracağı asıl merak konusu.

Rodri yeniden Altın Top'u kazanabilir

Yüzde 22'lik oranla üçüncü sırada yer alan Rodri de yarıştaki en ciddi adaylardan biri.

İspanya kaptanı takımını dünya şampiyonluğuna taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu olarak Altın Top ödülüne layık görüldü. Bu durum, 2024'ten sonra ikinci kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilmesi için güçlü bir dayanak olabilir.

Ancak Rodri'nin kulüp sezonu sakatlıklar nedeniyle istikrarlı geçmedi. Tam da bu faktör Kane ve Yamal ile rekabetinde aleyhine çalışabilir.

Altın Top için ilk beş

Sıra Futbolcu Kulüp ve millî takım İhtimal 1 Harry Kane Bayern Münih, İngiltere %40 2 Lamine Yamal Barcelona, İspanya %33 3 Rodri "Manchester City", İspanya %22 4 Kylian Mbappe Real Madrid, Fransa %17 5 Lionel Messi Inter Miami, Arjantin %9

Bu oranlar bahis katsayılarından hesaplanan tahmini olasılıklardır. Toplamları yüzde 100'ü geçebilir; bu, bahis marjı ve piyasadaki farklı oranlarla ilgilidir. Bu nedenle sıralama resmi oylama sonucu değildir.

Kazananı bahis şirketleri değil, gazeteciler seçer

Altın Top sahibini 100 uluslararası gazetecinin oylarıyla bulur. Değerlendirmede futbolcunun bireysel performansı, takım başarıları, sahadaki klası ve fair-play ilkelerine uyumu dikkate alınır.

2026 ödül töreni 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek. Ödül tarihinde ilk kez kazanan Paris'te değil, İngiltere'nin başkentinde açıklanacak.

Şimdilik Kane önde. Ancak Yamal'ın dünya şampiyonluğu, Rodri'nin turnuvadaki en iyi oyuncu statüsü ve Mbappe'nin yüksek sonuçları oylamada durumu tamamen değiştirebilir.

Sizce Altın Top'u Kane'in 61 golü mü hak ediyor, yoksa dünya şampiyonu olan Yamal ve Rodri'den biri mi kazanmalı?