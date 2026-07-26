Jose Mourinho, Vinicius Junior transferine engel oluyor: Arsenal'in planı tehlikede

·31·Spor
Jose Mourinho, Vinicius Junior transferine engel oluyor: Arsenal'in planı tehlikede

Londra kulübü Arsenal, Real Madrid forması giyen hücum oyuncusu Vinicius Junior'u kadrosuna katmak konusunda büyük bir ilgi duyuyor. Ancak "Eflatun-Beyazlılar"ın yönetimine geri dönen Jose Mourinho, Brezilyalı yıldızın transferine kesin bir veto koydu. Bu karar, "Topçular"ın yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden birini boşa çıkarabilir. Bu bilgi Goal.com tarafından aktarıldı.

Telegraph gazetesinin haberine göre, Portekizli teknik adam kulüp yönetimine Vinicius Junior'un satılmayacağını bildirdi. Mourinho, takımın iskeletini korumakta kararlı ve Brezilyalı futbolcuyu Kylian Mbappe ile Jude Bellingham'ın yanı sıra kulübün geleceğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Transfer piyasasında çeşitli dedikodular dolaşsa da, Madrid'de istikrarı sağlamayı hedefliyor.

Arsenal'in hedefleri ve transfer piyasasındaki durum

Mikel Arteta, geçen sezonki başarısızlıkların ardından kadroyu önemli ölçüde güçlendirmeyi planlıyordu. Goal.com'un haberine göre teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyetin ardından kulübün transfer pazarında çok daha akıllı ve hızlı hareket etmesi gerektiğini vurgulamıştı. Vinicius Junior'a duyulan ilgi, Londra kulübünün ne kadar yüksekleri hedeflediğini gösteriyor.

Şimdilik Arsenal transfer pazarında beklenildiği kadar aktif değil. Kulüp, Christos Tzolis'i 34 milyon sterline kadrosuna kattı ve kaleci Illan Meslier ile sözleşme imzaladı. Ancak Morgan Rogers yarışında Chelsea ekibine geçtiler. Vinicius gibi dünya sınıfında bir yıldızın transferi takım için gerçek bir dönüm noktası olabilirdi.

Vinicius Junior'un Real Madrid ile mevcut sözleşmesi önümüzdeki yılın haziran ayında sona eriyor. Şu anda yeni sözleşme görüşmeleri durmuş durumda. Bunun temel sebebi olarak futbolcunun finansal talepleri gösteriliyor. Haberlere göre Brezilyalı forvet, Kylian Mbappe'nin aldığı maaşa yakın bir ücret talep ediyor, bu da kulüpteki iç maaş dengesini etkileyebilir.

Buna rağmen Jose Mourinho, oyuncu ile kulüp arasındaki finansal anlaşmazlıklara rağmen onun takımda tutulması gerektiğini vurguluyor. Teknik direktör ve futbolcu arasındaki ilişkiler geçen sezonki bazı anlaşmazlıklar nedeniyle biraz soğumuş olsa da, profesyonel açıdan Mourinho onun yeteneğine çok değer veriyor.

Sonuç olarak Real Madrid, önümüzdeki aylarda Vinicius'un sözleşmesi hakkında bir karara varmak zorunda. Aksi takdirde futbolcunun serbest kalma riski veya transfer değerinin düşme tehlikesi bulunuyor. Arsenal ise hücum hattını güçlendirmek için diğer alternatifleri değerlendirmek zorunda kalacak, çünkü Mourinho'nun katı tutumu bu transferin gerçekleşmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Real MadridArsenalVinicius JuniorJose MourinhoTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Neymar sahalara döndü: Brezilyalı yıldız dubl yaparak eleştirmenlere cevap verdiNeymar sahalara döndü: Brezilyalı yıldız dubl yaparak eleştirmenlere cevap verdiBugün, 14:39Lionel Messi Arjantin Milli Takımı'ndaki Kariyerini Noktalama Kararı AldıLionel Messi Arjantin Milli Takımı'ndaki Kariyerini Noktalama Kararı AldıBugün, 14:39Juventus, Emiliano Martinez transferi için görüşmelerini sürdürüyorJuventus, Emiliano Martinez transferi için görüşmelerini sürdürüyorBugün, 13:53Lionel Messi MLS All-Star Maçını Kaçırıyor: Neden Cezalandırılmayacak?Lionel Messi MLS All-Star Maçını Kaçırıyor: Neden Cezalandırılmayacak?Bugün, 13:39Liverpool'un yeni transferi Jeremy Jacquet'in ne zaman çıkış yapacağı belli olduLiverpool'un yeni transferi Jeremy Jacquet'in ne zaman çıkış yapacağı belli olduBugün, 12:57Messisiz galibiyet: Casemiro ilk maçına çıktı, Suárez maçı kazandı (video)Messisiz galibiyet: Casemiro ilk maçına çıktı, Suárez maçı kazandı (video)Bugün, 12:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu