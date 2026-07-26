Jose Mourinho, Vinicius Junior transferine engel oluyor: Arsenal'in planı tehlikede

Londra kulübü Arsenal, Real Madrid forması giyen hücum oyuncusu Vinicius Junior'u kadrosuna katmak konusunda büyük bir ilgi duyuyor. Ancak "Eflatun-Beyazlılar"ın yönetimine geri dönen Jose Mourinho, Brezilyalı yıldızın transferine kesin bir veto koydu. Bu karar, "Topçular"ın yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden birini boşa çıkarabilir. Bu bilgi Goal.com tarafından aktarıldı.

Telegraph gazetesinin haberine göre, Portekizli teknik adam kulüp yönetimine Vinicius Junior'un satılmayacağını bildirdi. Mourinho, takımın iskeletini korumakta kararlı ve Brezilyalı futbolcuyu Kylian Mbappe ile Jude Bellingham'ın yanı sıra kulübün geleceğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Transfer piyasasında çeşitli dedikodular dolaşsa da, Madrid'de istikrarı sağlamayı hedefliyor.

Arsenal'in hedefleri ve transfer piyasasındaki durum

Mikel Arteta, geçen sezonki başarısızlıkların ardından kadroyu önemli ölçüde güçlendirmeyi planlıyordu. Goal.com'un haberine göre teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyetin ardından kulübün transfer pazarında çok daha akıllı ve hızlı hareket etmesi gerektiğini vurgulamıştı. Vinicius Junior'a duyulan ilgi, Londra kulübünün ne kadar yüksekleri hedeflediğini gösteriyor.

Şimdilik Arsenal transfer pazarında beklenildiği kadar aktif değil. Kulüp, Christos Tzolis'i 34 milyon sterline kadrosuna kattı ve kaleci Illan Meslier ile sözleşme imzaladı. Ancak Morgan Rogers yarışında Chelsea ekibine geçtiler. Vinicius gibi dünya sınıfında bir yıldızın transferi takım için gerçek bir dönüm noktası olabilirdi.

Vinicius Junior'un Real Madrid ile mevcut sözleşmesi önümüzdeki yılın haziran ayında sona eriyor. Şu anda yeni sözleşme görüşmeleri durmuş durumda. Bunun temel sebebi olarak futbolcunun finansal talepleri gösteriliyor. Haberlere göre Brezilyalı forvet, Kylian Mbappe'nin aldığı maaşa yakın bir ücret talep ediyor, bu da kulüpteki iç maaş dengesini etkileyebilir.

Buna rağmen Jose Mourinho, oyuncu ile kulüp arasındaki finansal anlaşmazlıklara rağmen onun takımda tutulması gerektiğini vurguluyor. Teknik direktör ve futbolcu arasındaki ilişkiler geçen sezonki bazı anlaşmazlıklar nedeniyle biraz soğumuş olsa da, profesyonel açıdan Mourinho onun yeteneğine çok değer veriyor.

Sonuç olarak Real Madrid, önümüzdeki aylarda Vinicius'un sözleşmesi hakkında bir karara varmak zorunda. Aksi takdirde futbolcunun serbest kalma riski veya transfer değerinin düşme tehlikesi bulunuyor. Arsenal ise hücum hattını güçlendirmek için diğer alternatifleri değerlendirmek zorunda kalacak, çünkü Mourinho'nun katı tutumu bu transferin gerçekleşmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.