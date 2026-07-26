Juventus, Emiliano Martinez transferi için görüşmelerini sürdürüyor

Torino ekibi Juventus, yaz transfer döneminin sonuna kadar kalesini güçlendirmek istiyor. Takımın teknik direktörü Luciano Spalletti, Belçika'nın Standard Liege takımına karşı oynanan hazırlık maçının ardından kadrodaki değişiklikler ve kaleci durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Asıl hedef, Arjantin millî takımıyla dünya şampiyonu olan Emiliano Martinez'i kadroya katmak. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Goal.com'un haberine göre, Torino kulübünün yönetimi Aston Villa'nın kalecisi için verdiği mücadeleden vazgeçmedi. Spalletti, takımdaki rekabeti artırmanın gerekliliğini vurgulayarak yeni bir kaleci arandığını açıkça kabul etti. Onun sözlerine göre, takımda şu anda iki kaleci bulunsa da kadroya taze kan ve yüksek deneyime sahip bir oyuncu gerekiyor.

Transfer piyasasında temkinlilik ve mali durum

Emiliano Martinez Juventus için öncelikli hedef olmaya devam etse de, kulüp mali konularda temkinli hareket ediyor. Spalletti, transfer piyasasında büyük paralar harcama imkânının sınırlı olduğunu kaydetti. Aston Villa, yıldız oyuncusu için 10-15 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyor ancak “Yaşlı Leydi” bu rakamı 5-6 milyon euro seviyesine düşürmeyi umuyor.

Martinez'in mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor ve İngiltere'de yılda 7 milyon euro maaş alıyor. Juventus ise Arjantinli kaleciye üç yıllık sözleşme teklif ederek maaş miktarında hafif bir indirime gitmek suretiyle anlaşmaya varmak istiyor. Futbolcunun kendisi de yeni meydan okumalara hazır olduğunu ve İtalya Serie A'da kendini deneme arzusunu gizlemiyor.

Rakipler ve takımdan ayrılabilecek isimler

Juventus'un listesinde Martinez dışında başka adaylar da var. Bu isimler arasında şu kaleciler yer alıyor:

Guglielmo Vicario (Tottenham)

Zion Suzuki (Parma)

Vanja Milinkovic-Savic (Napoli)

Noah Atubolu (Freiburg)

Ancak, özellikle Emiliano Martinez karakteri ve soyunma odasındaki liderlik vasıflarıyla diğer adayların önüne geçiyor. Deneyiminin takımın savunma hattına ek bir güven katması bekleniyor.

Yeni bir kalecinin gelmesi, takımın mevcut kalecilerinden Michele Di Gregorio veya Mattia Perin'den birinin ayrılacağı anlamına geliyor. Di Gregorio'ya Türkiye'den Beşiktaş'ın ilgisi bulunurken, Perin daha fazla süre alabilmek için takım değiştirmeyi düşünüyor. Şu anda sportif direktör Cristiano Giuntoli ve kulüp yönetimi bu transfer zinciri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İtalya liginin yeni sezonunun başlamasına bir aydan kısa bir süre kala Juventus, Frosinone ile oynayacağı maça kadar kadroyu tamamen şekillendirmeyi hedefliyor. Emiliano Martinez transferi bu husustaki en önemli ve beklenen adımlardan biri olmaya devam ediyor.