Apple ile Micron Arasındaki Çatışma: iPhone İçin Çin Hafıza Çipleri Gerekli mi

ABD'li teknoloji devi Apple, Donald Trump yönetimini iPhone ve diğer cihazlar için Çin'de üretilen hafıza çiplerini kullanmaya izin vermeye ikna etmeye çalışıyor. Bu girişimin yalnızca teknolojik tedarik zincirinde değil, aynı zamanda ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde de yeni tartışmalara yol açması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Ixbt.com'un bilgilerine göre, Apple CEO'su Tim Cook bu konuyu bizzat Başkan Donald Trump, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştü. Şirket, Çinli Changxin Memory (CXMT) ve Yangtze Memory Technologies (YMTC) şirketleri tarafından üretilen çipleri ABD dışındaki pazarlara yönelik cihazlara takma hakkını elde etmek istiyor.

Micron'un Sert İtirazı

Ancak ABD'nin en büyük hafıza çipi üreticisi Micron Technology bu plana kesin bir şekilde karşı çıkıyor. Şirket yöneticisi Sanjay Mehrotra hükümeti uyararak, Çinli tedarikçilere yol açılmasının ABD yarı iletken endüstrisine ciddi bir darbe vurağını vurguladı. Micron temsilcilerine göre, yabancı pazarlar için bile olsa Çin teknolojilerine bağımlı hale gelmek ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarlarla çelişmektedir.

Micron yönetimi çip kıtlığı sorununun ABD'nin kendi içindeki üretimi genişleterek çözülebileceğini belirtiyor. Bu amaçla şirket, ülke içindeki fabrikalara 250 milyar dolar tutarında yatırım yapma sözü verdi. Bu adım, ABD'nin teknolojik bağımsızlığını sağlama yolunda stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Apple Neden Çin Çiplerini Seçiyor?

Apple ise duruma farklı bir yaklaşım sergiliyor. Onlara göre Çinli tedarikçilerle iş birliği yapmak, dünya genelinde gözlenen hafıza çipi kıtlığını hafifletmeye hizmet edecektir. Ayrıca rekabetin artması bileşen fiyatlarının düşmesine yol açacak ve bu da nihai ürün olan iPhone akıllı telefonların müşteriler için daha ucuz olmasını sağlayacaktır.

Ayrıca Apple, Micron'un pazarın tekelci konumunu kullanarak aşırı yüksek karlar elde etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Cupertino devi, tedarik zincirini çeşitlendirerek tek bir üreticiye bağımlı kalma riskini azaltmak istiyor. Bu durum, özellikle ithalata dayalı pazarlar için de önemlidir, çünkü bileşen fiyatları doğrudan cihazların perakende fiyatını etkiler.

Şu anda Beyaz Saray yönetimi iki dev arasındaki bu çıkar çatışmasını değerlendiriyor. Eğer Apple izin alırsa, bu ABD'nin Çin teknolojilerine karşı uyguladığı sert yaptırım politikasında beklenmedik bir dönüm noktası olabilir. Sonuç olarak küresel teknoloji pazarında fiyatların ucuzlaması veya aksine jeopolitik gerginliğin daha da artması muhtemeldir.