Lionel Messi MLS All-Star Maçını Kaçırıyor: Neden Cezalandırılmayacak?

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Lionel Messi MLS All-Star Maçını Kaçırıyor: Neden Cezalandırılmayacak?

Arjantin millî takımı kaptanı ve Inter Miami yıldızı Lionel Messi, bu hafta Charlotte'ta düzenlenecek MLS All-Star maçında yer almayacak. Sekiz kez Altın Top (Ballon d'Or) kazanan oyuncu, Liga MX yıldızlarına karşı oynanacak bu prestijli gösteri maçı için kadroya alınmış olmasına rağmen, sonunda kendisine özel izin verildi. Goal.com'un haberine göre, Messi ile birlikte takım arkadaşı Rodrigo De Paul de bu etkinliği kaçıracak. Bunu Goal.com bildiriyor .

Genellikle Major League Soccer (MLS) kuralları, mazeretsiz olarak All-Star maçını kaçıran futbolculara karşı katı disiplin cezaları uygulanmasını öngörür. Ancak 2026 sezonu için belirlenen özel durumlar Messi'yi diskalifiye olmaktan koruyor. Mesele şu ki, her iki futbolcu da 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in finale giden yolunda aktif olarak yer aldılar.

Futbolcu Sağlığı ve FIFPro Koruması

Lionel Messi ve Rodrigo De Paul, uluslararası futbolcular sendikası FIFPro tarafından belirlenen özel koruma kuralları uyarınca dinlenme hakkına sahiptir. MLS ve Futbolcular Derneği, sezon başlamadan önce Dünya Kupası finaline ulaşan oyuncuların fiziksel durumunu korumak amacıyla bir anlaşmaya varmıştı. Ligin resmi açıklamasında, kulüplerin her futbolcuyla ayrı ayrı istişare ederek onların antrenmanlara ve müsabakalara dönüş tarihlerini belirleme hakkına sahip olduğu belirtildi.

Bu durum, 2025 yılındaki gerçeklikten tamamen farklıdır. O zaman Lionel Messi ve Jordi Alba, Austin'deki All-Star maçının başlamasına saatler kala katılmayı reddetmişlerdi. O sırada resmi bir sakatlıkları kaydedilmediği için lig kuralları gereği bir sonraki resmi maç için otomatik olarak bir maçlık men cezası verilmişti. Bu karar Inter Miami sahipleri, özellikle Jorge Mas tarafından sert bir şekilde eleştirilmiş ve kurallar "drakonik" (aşırı katı) olarak nitelendirilmişti.

Messi'nin yokluğu ligin pazarlama planları için büyük bir darbe oldu. Arjantinli hücum oyuncusu, yakın zamanda sona eren Dünya Kupası'nda 8 gol atarak Gümüş Ayakkabı ve Gümüş Top ödüllerini kazanmıştı. Şu anki form durumunun yüksek olması, taraftarların bu maça olan ilgisini daha da artırmıştı.

Bununla birlikte, MLS All-Star kadrosu hâlâ uluslararası yıldızlarla dolu. Listede 2026 Dünya Kupası'na katılan dokuz futbolcu daha var. Ancak bunlardan hiçbiri final aşamasına ulaşmadığı için Messi gibi zorunlu dinlenme hakkından yararlanamıyor. Salı günkü beceri yarışmalarında ve çarşamba akşamı ana maçta sahaya çıkmaları gerekiyor.

Lionel MessiInter MiamiMLSFutbolDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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