AMD, AM5 Platformasının Ömrünü Uzatıyor: Zen 7 İşlemcileri ve AM6 Beklentileri

·28·Teknoloji
AMD, AM5 Platformasının Ömrünü Uzatıyor: Zen 7 İşlemcileri ve AM6 Beklentileri

Yarı iletken pazarının liderlerinden biri olan AMD, AM5 platformuna verdiği destek süresini önemli ölçüde uzatmayı planlıyor. Son verilere göre bu soket, yalnızca mevcut nesiller için değil, gelecekteki Zen 7 mimarisini temel alan işlemciler için de temel oluşturacak. Bu durum, kullanıcılar için uzun vadeli istikrar ve yükseltme imkânı anlamına geliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınından alınan bilgiye göre, AMD'nin güncellenen yol haritası Zen 7 çiplerinin AM5 platformu için üretilecek son nesil olacağını gösteriyor. Ancak bundan sonra şirket yeni AM6 soketine geçmeyi planlıyor. Hatırlatmak gerekirse AM5 platformu ilk kez 2022 yılında Ryzen 7000 (Raphael) işlemcileriyle birlikte tanıtılmıştı.

Günümüzde bu platformda Ryzen 8000G ve Ryzen 9000 (Granite Ridge) serileri başarılı bir şekilde çalışıyor. Bir sonraki aşamada ise Zen 6 mimarisine dayanan, kod adı Olympic Ridge olan işlemcilerin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Uzmanlara göre AMD, geleneksel iki yıllık güncelleme döngüsüne uyarsa Zen 7 masaüstü işlemcileri 2029 yılında pazara çıkacak.

Yeni teknolojiler ve soket değişimi

AMD temsilcileri daha önce AM5 platformunu en az 2029 yılına kadar destekleyeceklerine söz vermişlerdi. Zen 7 işlemcilerinin TSMC şirketinin en gelişmiş A16 veya A14 teknolojik süreçlerinde üretilmesi beklenmesine rağmen yine de mevcut soketle uyumlu olacaklar. Bu durum, mevcut anakart sahiplerine sistemi tamamen değiştirmeden sadece işlemciyi yükselterek performans artırma imkânı sunacak.

Şirket stratejisine göre soket değişimi yalnızca ciddi bir teknolojik ihtiyaç doğduğunda gerçekleştiriliyor. Buna örnek olarak şunlar gösterilebilir:

  • DDR6 RAM standardına geçiş;
  • PCI Express arayüzünün yeni neslinin sunulması;
  • Güç kaynağı sisteminde köklü değişiklik yapma zorunluluğu.
Zen 7 mimarisinde MRDIMM ve LPDDR5X gibi yüksek hızlı bellek modüllerinin desteklenmesi, ayrıca yapay zeka ile çalışmak için ACE (AI Compute Extensions) yönergelerinin getirilmesi planlanıyor. Ancak bellek kontrolcüsünün yine de DDR5 standardında kalacağı tahmin ediliyor; bu da AM5 ile uyumluluğun korunmasının temel faktörüdür.

AM6 ve DDR6 devri ne zaman gelecek?

Analistlerin tahminlerine göre yeni AM6 platformu yalnızca Zen 8 mimarisiyle aynı zamanda, yani 2029 yılından sonra çıkış yapacak. Bu yeni platform, DDR6 bellek standardını ve mevcut soket imkânlarının ötesindeki diğer gelişmiş teknolojileri içerecek. Bu durum AMD kullanıcıları için Intel platformlarına kıyasla çok daha ekonomik bir yol olarak görülüyor, çünkü rakip şirket genellikle her iki nesilde bir soket değiştirmeyi tercih ediyor.

Özetle, AMD'nin bu kararı Özbekistan pazarındaki kullanıcılar için de oldukça avantajlı. Bilgisayar bileşenleri fiyatlarının yüksek olduğu koşullarda, tek bir anakartı 7-8 yıl boyunca kullanabilme ve sadece işlemciyi güçlendirerek modern oyunlar ve programlarla çalışmaya devam etme imkânı korunmuş oluyor. Bu da AM5 platformunu uzun vadeli yatırım için en iyi seçenek haline getiriyor.

AMDRyzenZen 7AM5Teknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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