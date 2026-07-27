Emiliano Martinez transferi: Luciano Spalletti'den çarpıcı açıklama

·25·Spor
Emiliano Martinez transferi: Luciano Spalletti'den çarpıcı açıklama

Aston Villa kulübü ve Arjantin milli takımı kalecisi Emiliano Martinez'in geleceği yeniden transfer söylentilerinin merkezinde yer aldı. Torino kulübü Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti'nin basın toplantısında sarf ettiği sözler futbol dünyasında büyük ilgi uyandırdı. İngiliz kulübü, kalecisini yaz transfer döneminde satmayacağını kesin bir şekilde vurgulamasına rağmen İtalyan devi bu konudaki ilgisini açıkça göstermeye devam ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

La Gazzetta dello Sport gazetesinin aktardığı bilgilere göre, pazar günkü hazırlık maçındaki galibiyetin ardından Luciano Spalletti gazetecilerin sorularını yanıtlarken Arjantinli kalecinin takım değiştirmek istediğine işaret etti. Uzman isim düşüncesini açıkça dile getirerek Juventus'un rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni bir kaleci aradığını, ancak şu an için kulübün elinde iki futbolcu bulunduğunu hatırlattı.

Juventus yönetiminin pozisyonu

Juventus CEO'su Giovanni Carvali de durumun yakından takip edildiğini doğruladı. Onun sözlerine göre Emiliano Martinez, Torino ekibinin radarındaki kalecilerden biri. Buna rağmen kulüp transfer piyasasındaki fırsatları çok dikkatli bir şekilde değerlendirmeli, çünkü bazı futbolcular için talep edilen bonservis bedelleri oldukça yüksek ve gerçeklikten uzak.

Hatırlatmak gerekir ki Emiliano Martinez 2020 yılında Arsenal'den Aston Villa kadrosuna katılmıştı. Bu süre zarfında İngiliz kulübü formasıyla 256 karşılaşmada sahaya çıkıp 80 maçta kalesini gole kapattı. Ayrıca 25-26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde zafer kazandı ve 2024 yılında Aston Villa'nın en iyi futbolcusu seçildi.

Aston Villa kulübünün sert yanıtı

İtalya'dan gelen haberlere rağmen Aston Villa, liderini bırakmama konusunda kesin bir karara varmış durumda. Kulübün futbol operasyonları direktörü Damian Vidagany daha önce kalecinin yakın zamanda takımdan ayrılma ihtimaline dair tüm iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Arjantinli kaleci milli takımı formasıyla 67 maça çıktı. Kazandığı kupalar oldukça önemli olup bunların arasında 2022 FIFA Dünya Kupası ve iki Copa America şampiyonluğu yer alıyor. Futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam etmekte olup transfer piyasasındaki değerinin yüksek kalmasının temel sebebi de uluslararası alandaki bu büyük başarılarıdır.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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