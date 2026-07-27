Liverpool, Bradley Barcola'yı transfer etmek için çalışıyor

İngiltere'nin Liverpool kulübü, Paris Saint-Germain takımının kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı kadrosuna katmak için aktif müzakerelere başladı. Daily Mail'in haberine göre, Fransa millî takımı oyuncusu Merseyside kulübüne transfer olmaya hazır olduğunu bildirdi ve Paris kulübüyle mevcut sözleşmesini uzatma niyetinde değil. Şu anda taraflar arasında transfer ücreti konusunda bazı ilk anlaşmazlıklar devam ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

23 futbolcunun PSG ile mevcut sözleşmesinin bitmesine daha iki yıl olmasına rağmen Paris kulübü onu satma seçeneğini değerlendirmeye hazır. Luis Enrique yönetimindeki takımda düzenli olarak ilk 11'de yer bulamaması, oyuncunun yeni meydan okumalar aramasına neden oluyor. Liverpool yönetimi ise onu kulübün gelecekteki planları için ideal bir aday olarak değerlendiriyor.

Transfer değeri ve rekabet

Ancak Paris Saint-Germain yönetimi genç yetenek için oldukça yüksek bir rakam — 140 milyon sterlin tazminat talep ediyor. Fransız kulübü bu fiyatın oyuncunun yaşına, potansiyeline ve modern transfer piyasasındaki fiyatlara uygun olduğuna inanıyor. Geçen yıl yaz aylarında oyuncunun değeri 75 milyon sterlin civarında değerlendirilmesine rağmen fiyatı keskin bir şekilde arttı. Liverpool bu devasa meblağı düşürmek için müzakerelere devam ediyor.

Bu transfer yarışında Liverpool tek aday değil. Arsenal ve Bayern Münih kulüpleri de oyuncuya ilgi gösteriyor, ayrıca Chelsea yaz başında bu konuda bazı araştırmalar yapmıştı. Buna rağmen Bradley Barcola, kulüpler anlaşmaya varırsa öncelikli olarak Liverpool ile görüşmek istiyor.