Liverpool, Bradley Barcola'yı transfer etmek için çalışıyor

·29·Spor
Liverpool, Bradley Barcola'yı transfer etmek için çalışıyor

İngiltere'nin Liverpool kulübü, Paris Saint-Germain takımının kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı kadrosuna katmak için aktif müzakerelere başladı. Daily Mail'in haberine göre, Fransa millî takımı oyuncusu Merseyside kulübüne transfer olmaya hazır olduğunu bildirdi ve Paris kulübüyle mevcut sözleşmesini uzatma niyetinde değil. Şu anda taraflar arasında transfer ücreti konusunda bazı ilk anlaşmazlıklar devam ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

23 futbolcunun PSG ile mevcut sözleşmesinin bitmesine daha iki yıl olmasına rağmen Paris kulübü onu satma seçeneğini değerlendirmeye hazır. Luis Enrique yönetimindeki takımda düzenli olarak ilk 11'de yer bulamaması, oyuncunun yeni meydan okumalar aramasına neden oluyor. Liverpool yönetimi ise onu kulübün gelecekteki planları için ideal bir aday olarak değerlendiriyor.

Transfer değeri ve rekabet

Ancak Paris Saint-Germain yönetimi genç yetenek için oldukça yüksek bir rakam — 140 milyon sterlin tazminat talep ediyor. Fransız kulübü bu fiyatın oyuncunun yaşına, potansiyeline ve modern transfer piyasasındaki fiyatlara uygun olduğuna inanıyor. Geçen yıl yaz aylarında oyuncunun değeri 75 milyon sterlin civarında değerlendirilmesine rağmen fiyatı keskin bir şekilde arttı. Liverpool bu devasa meblağı düşürmek için müzakerelere devam ediyor.

Bu transfer yarışında Liverpool tek aday değil. Arsenal ve Bayern Münih kulüpleri de oyuncuya ilgi gösteriyor, ayrıca Chelsea yaz başında bu konuda bazı araştırmalar yapmıştı. Buna rağmen Bradley Barcola, kulüpler anlaşmaya varırsa öncelikli olarak Liverpool ile görüşmek istiyor.

LiverpoolParis Saint-GermainBradley BarcolaTransferPremier Lig
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Emiliano Martinez transferi: Luciano Spalletti'den çarpıcı açıklamaEmiliano Martinez transferi: Luciano Spalletti'den çarpıcı açıklamaBugün, 03:15Barcelona Kaleci Bölgesindeki Sorunları ÇözdüBarcelona Kaleci Bölgesindeki Sorunları ÇözdüBugün, 02:51Douglas Costa, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynaması hakkında konuştuDouglas Costa, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynaması hakkında konuştuBugün, 02:36Barcelona kadroyu boşaltıyor: Deco beş önemli anlaşmayı tamamladıBarcelona kadroyu boşaltıyor: Deco beş önemli anlaşmayı tamamladıBugün, 02:16Yaz transfer dönemi: Real Madrid, Juventus ve diğer kulüplerin planlarıYaz transfer dönemi: Real Madrid, Juventus ve diğer kulüplerin planlarıBugün, 02:14Lionel Messi Arjantin millî takımı üyelerine değerli hediyeler dağıttıLionel Messi Arjantin millî takımı üyelerine değerli hediyeler dağıttıBugün, 01:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı