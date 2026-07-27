Barcelona kadroyu boşaltıyor: Deco beş önemli anlaşmayı tamamladı

·30·Spor
Barcelona kadroyu boşaltıyor: Deco beş önemli anlaşmayı tamamladı

Sport.es'in haberine göre Barcelona kulübünün sportif direktörü Deco, gelecek sezon öncesinde kaleci departmanındaki şişkinliği giderme yönünde önemli adımlar attı. Geçtiğimiz yaz geleceğe yönelik yapılan stratejik yatırımların ardından, mevcut transfer döneminde kiralıktan dönen oyuncular nedeniyle oluşan yoğunluk sorununu çözmek birincil görev haline gelmişti. Kulüp yönetimi kısa süre içinde beş temel anlaşmayı başarıyla sonuçlandırarak kadroyu optimize etmeyi başardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu süreçteki en karmaşık mesele deneyimli kaleci Marc-André ter Stegen'in geleceğiyle ilgiliydi. Alman file bekçisinin sözleşmesinin 2028 yazına kadar geçerli olması ve mali ile sağlık durumu müzakereleri zorlaştırmıştı. Teknik direktör Hansi Flick'in planlarında yer almayan futbolcu nihayetinde Hollanda ekibi Ajax'a kiralık olarak gitmeyi kabul etti.

Kalecilerin geleceği ve yeni adresler

Ter Stegen, Amsterdam'daki kariyeri boyunca geçen sezon Girona forması altında birlikte çalıştığı teknik direktör Míchel yönetiminde top koşturacak. Son saatlerde bu transferin gerçekleşmesine engel olan vergi sorunları da tamamen çözüldü. Sözleşmenin resmi olarak gelecek hafta başında açıklanması bekleniyor. Kaleci, Avrupa ekibine karşı oynanan maçta sadece 45 dakika süre almasına rağmen Barcelona ile İngiltere'deki kampa gitmeyebilir.

Kulübün gerçekleştirdiği çalışmaların bir diğer önemli kısmı İñaki Peña'nın geleceğiyle ilgili. Futbolcu sezonun ilk yarısında Elche formasıyla kiralık oynayarak olumlu yönlerini göstermiş ve sonrasında ilk 11'deki yerini Matías Dituro'ya kaptırmıştı. Artık Yunanistan kulübü Panathinaikos İspanyol file bekçisini kadrosuna kattı ve Katalanlar bu transferden yaklaşık 3 milyon euro kazandı.

BarcelonaDecoMarc-André ter Stegenİñaki PeñaLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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