Barcelona Kaleci Bölgesindeki Sorunları Çözdü

·21·Spor
Barcelona Kaleci Bölgesindeki Sorunları Çözdü

Spor basınında yer alan habere göre, Barcelona kulübünün sportif direktörü Deco, gelecek sezon için takım kadrosunu şekillendirme yolunda önemli adımlar attı ve kaleci hattındaki personel sıkıntısına son verdi. Geçtiğimiz yaz geleceğe yönelik stratejik bir yatırım olarak Joan Garcia kadroya dahil edilirken, bu kez temel odak noktası kiralık olarak başka kulüplerde forma giyip dönen futbolcuların geleceğini belirlemek oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp yönetiminin önündeki en karmaşık görevlerden biri, finansal ve fiziksel açıdan zorlu olan Marc-André ter Stegen meselesiydi. Hansi Flick'in planlarında yer almayan Alman kalecinin, Girona'da birlikte çalıştığı teknik direktör Míchel yönetimindeki Ajax kulübüne kiralık olarak gitmesi bekleniyor.

Sözleşmeler ve finansal detaylar

2028 yazına kadar geçerli bir sözleşmeye sahip olan tecrübeli kalecinin transferinin resmileşmesinde son ana kadar vergi sorunlarının çözülmesi gerekiyordu. Bu bürokratik engellerin ortadan kalkmasıyla birlikte futbolcunun Hollanda'ya seyahatinin gelecek haftanın başında duyurulması bekleniyor.

Ter Stegen, Como'ya karşı oynanan hazırlık maçında sahaya çıkmış olsa da, Barcelona'nın İngiltere'deki kampına katılma ihtimali düşük görülüyor. Bu transfer, Katalan devi için yaz transfer dönemindeki ilk önemli anlaşmalardan biri oldu.

Peña ve diğer değişiklikler

Geçen sezonun ilk yarısında Elche formasıyla iyi bir performans sergileyen, daha sonra ilk 11'deki yerini Matías Dituro'ya kaptıran kaleci de resmi olarak yeni takımına transfer oldu. Bu transferin ardından Barcelona yaklaşık 3 milyon euro gelir elde etti.

Bu anlaşmalar sayesinde Deco, yaz transfer dönemindeki temel görevlerinden birini başarıyla tamamlayarak takımın mali ve kadro dengesini yeniden kurmayı başardı.

BarcelonaDecoTer StegenLa LigaTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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