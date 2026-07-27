Apple ilk akıllı gözlüklerinin tanıtımını erteledi

·33·Teknoloji
Apple ilk akıllı gözlüklerinin tanıtımını erteledi

Apple, ilk akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeye hazırlanırken kullanıcıların gizlilikle ilgili endişelerini gidermek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bloomberg analisti Mark Gurman'ın aktardığına göre, bu cihazın tanıtım tarihi başlangıçta planlanan 2027 başından aynı yılın haziran ayına ertelendi. Söz konusu ürünün satışlarının ise 2027 sonuna kadar başlaması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com bilgi veriyor.

Söz konusu tarihin uzatılması, Apple uzmanlarına ürünün teknik yeteneklerini daha da geliştirmenin yanı sıra gizlilik konularına yönelik açıklama ve pazarlama stratejisini titizlikle hazırlamak için ek zaman tanıyor. Şirket yönetiminin, Meta'nın akıllı gözlükleri etrafındaki tepkilerden gerekli dersleri çıkardığı tahmin ediliyor. Çünkü Meta'nın ürünleri, kullanıcıların izni olmadan gizli video kaydı yapılması durumları nedeniyle toplumda sert eleştirilere maruz kalmış ve hatta «pervert glasses» şeklinde olumsuz bir unvan kazanmıştı.

Gizlilik ve güvenlik öncelikli görev

Bilişim teknolojileri dünyasında kendisini kişisel veri güvenliğinin aktif bir savunucusu olarak gösteren Apple için bu tür itibar riskleri çok daha büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle şirket, akıllı gözlüklerinde kullanıcı gizliliğini garanti eden bir dizi özelliğe özel bir odaklanma planlıyor. Özellikle, tüm temel verilerin harici sunuculara gönderilmeden doğrudan cihazın kendisinde işlenmesi teknolojisinin kullanılması öngörülüyor.

Ayrıca yeni cihazda yüz tanıma (facial recognition) özelliğinin hiç yer almayacağı bekleniyor. Bu durum, cihaz sahibinin veya etraftakilerin özel hayatına müdahale riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Uzmanlara göre bu yaklaşım, modern akıllı teknolojiler pazarında rekabet gücünün sağlanmasında belirleyici bir faktör olacaktır.

Yapay zeka ve veri güvenliği

Ixbt.com verilerine göre Apple, müşterilerin kişisel kayıtlarını ve videolarını yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmamaya karar verdi. Bu adım, şirketin müşteri verilerinin gizliliğine olan bağlılığını bir kez daha teyit ediyor. Belirtmek gerekir ki Meta'nın, kullanıcılarının video karelerini analiz etmek ve incelemek için üçüncü taraf yüklenicileri işe alması kamuoyunda geniş tartışmalara yol açmıştı.

Apple ise bu tür uygulamalardan kaçınmayı ve kullanıcı verilerinin üçüncü şahısların eline geçmesini önlemeyi temel amacı olarak belirledi. 2027 yılının haziran ayında düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) bu konulara açıklık getirilmesi ve akıllı gözlüklerin ilk kez halkın beğenisine sunulması bekleniyor.

AppleAkıllı GözlükTeknolojiGizlilikHaberler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Nesne Olarak Okyanuslar: Bilim İnsanları Oksijen Eksikliğini Temel Tehditler Arasına Eklemek İstiyorNesne Olarak Okyanuslar: Bilim İnsanları Oksijen Eksikliğini Temel Tehditler Arasına Eklemek İstiyorBugün, 03:21OpenAI, Beyaz Saray'a Yeni Nesil Yapay Zeka Modelini TanıtacakOpenAI, Beyaz Saray'a Yeni Nesil Yapay Zeka Modelini TanıtacakBugün, 01:23Canon Üç Yeni Kamerayı Kaydetti: Neler BiliniyorCanon Üç Yeni Kamerayı Kaydetti: Neler BiliniyorBugün, 00:59Çin'in Yapay Zeka Modelleri Çevresindeki Panik: ABD Teknoloji Pazarı Ne DiyorÇin'in Yapay Zeka Modelleri Çevresindeki Panik: ABD Teknoloji Pazarı Ne DiyorBugün, 00:52Minecraft Gereksinimleri 17 Yıldır İlk Kez Keskin Şekilde ArttırıldıMinecraft Gereksinimleri 17 Yıldır İlk Kez Keskin Şekilde ArttırıldıBugün, 00:23Samsung Galaxy A57 ve Galaxy A27 için Temmuz Güncellemesi ÇıktıSamsung Galaxy A57 ve Galaxy A27 için Temmuz Güncellemesi ÇıktıDün, 23:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim