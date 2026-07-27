Apple ilk akıllı gözlüklerinin tanıtımını erteledi

Apple, ilk akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeye hazırlanırken kullanıcıların gizlilikle ilgili endişelerini gidermek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bloomberg analisti Mark Gurman'ın aktardığına göre, bu cihazın tanıtım tarihi başlangıçta planlanan 2027 başından aynı yılın haziran ayına ertelendi. Söz konusu ürünün satışlarının ise 2027 sonuna kadar başlaması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com bilgi veriyor.

Söz konusu tarihin uzatılması, Apple uzmanlarına ürünün teknik yeteneklerini daha da geliştirmenin yanı sıra gizlilik konularına yönelik açıklama ve pazarlama stratejisini titizlikle hazırlamak için ek zaman tanıyor. Şirket yönetiminin, Meta'nın akıllı gözlükleri etrafındaki tepkilerden gerekli dersleri çıkardığı tahmin ediliyor. Çünkü Meta'nın ürünleri, kullanıcıların izni olmadan gizli video kaydı yapılması durumları nedeniyle toplumda sert eleştirilere maruz kalmış ve hatta «pervert glasses» şeklinde olumsuz bir unvan kazanmıştı.

Gizlilik ve güvenlik öncelikli görev

Bilişim teknolojileri dünyasında kendisini kişisel veri güvenliğinin aktif bir savunucusu olarak gösteren Apple için bu tür itibar riskleri çok daha büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle şirket, akıllı gözlüklerinde kullanıcı gizliliğini garanti eden bir dizi özelliğe özel bir odaklanma planlıyor. Özellikle, tüm temel verilerin harici sunuculara gönderilmeden doğrudan cihazın kendisinde işlenmesi teknolojisinin kullanılması öngörülüyor.

Ayrıca yeni cihazda yüz tanıma (facial recognition) özelliğinin hiç yer almayacağı bekleniyor. Bu durum, cihaz sahibinin veya etraftakilerin özel hayatına müdahale riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Uzmanlara göre bu yaklaşım, modern akıllı teknolojiler pazarında rekabet gücünün sağlanmasında belirleyici bir faktör olacaktır.

Yapay zeka ve veri güvenliği

Ixbt.com verilerine göre Apple, müşterilerin kişisel kayıtlarını ve videolarını yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmamaya karar verdi. Bu adım, şirketin müşteri verilerinin gizliliğine olan bağlılığını bir kez daha teyit ediyor. Belirtmek gerekir ki Meta'nın, kullanıcılarının video karelerini analiz etmek ve incelemek için üçüncü taraf yüklenicileri işe alması kamuoyunda geniş tartışmalara yol açmıştı.

Apple ise bu tür uygulamalardan kaçınmayı ve kullanıcı verilerinin üçüncü şahısların eline geçmesini önlemeyi temel amacı olarak belirledi. 2027 yılının haziran ayında düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) bu konulara açıklık getirilmesi ve akıllı gözlüklerin ilk kez halkın beğenisine sunulması bekleniyor.