Yaz transfer dönemi: Real Madrid, Juventus ve diğer kulüplerin planları

·27·Spor
Yaz transfer dönemi: Real Madrid, Juventus ve diğer kulüplerin planları

26 Temmuz 2026 tarihinde futbol dünyasındaki en son ve önemli transfer haberleri hız kazanıyor. Avrupa'nın önde gelen takımları ve dev kulüpleri, gelecek sezon için kadrolarını güçlendirmek amacıyla aktif görüşmeler yürütüyor. Özellikle Real Madrid, Juventus, Liverpool ve diğer takımlar etrafındaki son gelişmeler futbol taraftarlarının odak noktasında yer alıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Fabrizio Romano'nun bilgilerine göre, Fransa millî takımı ve Bayern München kanat oyuncusu Michael Olise kariyerine Real Madrid'de devam etmek istiyor. İspanyol kral kulübü de Fransız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazır olduğunu Alman tarafına bildirdi. Ancak bu transferin mevcut yaz transfer penceresinde gerçekleşmeyeceği şimdiden kesinleşti.

Bayern ve Real Madrid'in pozisyonu

Bayern yönetimi liderini bırakma niyetinde değil. Münih kulübünün sportif direktörü Christoph Freund, gazeteci Maximilian Koch'a verdiği röportajda bu konudaki görüşünü kesin bir dille dile getirdi: «Olise'nin Real Madrid'e transferi bizim için kesinlikle tartışmaya kapalı bir konu. Onun tatilden dönmesini bekliyoruz ve o, geçen sezon olduğu gibi gelecek sezonda da takımda önemli bir rol oynayacak». Bu nedenle Madrid kulübü, Bayern'in oyuncuyu satmaya karar verdiği ilk anda onu satın almaya hazır olduğunu belirterek durumu takip etmeye devam ediyor.

İtalya Serie A'da da kadroyu güçlendirme yönünde adımlar atılıyor. Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Aston Villa kalecisi Emiliano Martínez'i kadrosuna katmak istediğini doğruladı. Arjantinli kaleci de yaz aylarında kulübünü değiştirmek istediğini ifade etmişti.

Kalecilerin kaderi ve Dünya Kupası kahramanı

Luciano Spalletti, «La Gazzetta dello Sport» gazetesine verdiği röportajda şöyle dedi: «O ayrılmak istiyor ve biz kupalar için mücadelen etmeyi hedefliyoruz, bu yüzden kadromuzda başka iki kaleci olsa bile onu aramızda görmek istiyoruz». Emiliano Martínez'in Aston Villa'dan ayrılma ihtimali yüksek değerlendiriliyor.

Ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyen Yeşil Burun Adaları millî takımı kalecisi Vozinha kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Portekiz'in Chaves kulübünden serbest oyuncu olarak ayrılan file bekçisi, Şili ekibi Colo-Colo ile sözleşme imzaladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre kaleci gelecek Cuma günü Şili'ye vararak sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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