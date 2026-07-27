Lionel Messi Arjantin millî takımı üyelerine değerli hediyeler dağıttı

Arjantin millî takımı kaptanı Lionel Messi, ülkenin futbolcularına ve teknik heyetine dünya kupasının ardından özel hediyeler takdim etti. Bu cömert hareketi ve takımdaki dayanışmayı gösteren değerli hediyeler, Tottenham savunmacısı Marcos Senesi'nin sevgilisi Kelsey-Rose Bowers aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com yayın organının aktardığı bilgilere göre, Arjantin millî takımının son büyük turnuvadaki katılımının ardından kaptan Lionel Messi tüm kadroya kişisel tasarımlı altın rengi mate setleri hediye etti. Bu değerli hediye hakkında futbolcunun sevgilisi Kelsey-Rose Bowers sosyal medya hesabından özel bir video paylaşarak şaşkınlığını gizleyemedi.

Özel hediyenin detayları

Bowers sosyal medyadaki sayfasında Arjantin Futbol Federasyonu logosu, dünya kupası kupası ve Marcos Senesi'nin isminin işlendiği özel kahverengi çantayı göstererek abonelerine şunları anlattı: «Sizlere çok harika bir şey göstermek istiyorum. Bunu görünce çok sevineceksiniz. Marcos bu çantayı millî takım kampından getirdi. Üstelik üzerinde kendi ismi de yazıyor. Bu onun mate seti. Messi bu hediyeyi tüm futbolculara takdim etti».

Özel sipariş üzerine hazırlanan çantanın içinden Lionel Messi'nin kişisel marka logosunun bulunduğu altın rengi Stanley termos, özel mate kabı, bir kutu yerba otu ve kaşıklı metal pipet yer aldı. Güney Amerika'nın geleneksel kafein açısından zengin bitkisel içeceği olan mate, kurutulmuş yerba yapraklarının sıcak suda demlenmesiyle hazırlanır ve bölgede oldukça popüler kabul edilir.

Spordaki bağlam ve gelecek planları

Bu samimi hediye, Arjantin millî takımı için biraz üzüntüyle sona eren turnuvanın ardından gerçekleşti. Gergin geçen dünya kupası finalinde İspanya millî takımı Arjantin'i uzatma dakikalarındaki 1:0'lık galibiyetle mağlup etmişti. Karşılaşmanın kaderini belirleyen gol, maçın 106. dakikasında Ferran Torres tarafından atılarak İspanyollara zaferi getirmişti.

Hediyenin sahibinin sevgilisi Kelsey-Rose Bowers da profesyonel spor dünyasına yabancı değil. Zamanında Chelsea ve Southampton gençlik akademilerinde eğitim gören, ayrıca ABD'nin Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde öğrenci liginde top koşturan Bowers, daha sonra Büyük Britanya'ya dönerek Bournemouth kulübüne katılmış ve orada merkez defans oyuncusu Marcos Senesi ile tanışmıştı.

Yakın zamanda Bournemouth'tan ayrılan Marcos Senesi serbest oyuncu olarak Tottenham kadrosuna katıldı. Londralılar savunmacı ile dört yıllık sözleşme imzalayarak onu 2026-27 İngiltere Premier Ligi sezonu öncesinde Roberto De Zerbi yönetimindeki takıma kazandırdılar.