Cristiano Ronaldo ve Thierry Henry Britanya futbolu hakkındaki dizide rol alacak

Futbol dünyasının efsanevi isimleri Cristiano Ronaldo ve Thierry Henry, ilk kez büyük bir televizyon drama projesinde birlikte yer alacak. The Sun gazetesinin haberine göre, Al-Nassr ve Portekiz millî takımı yıldızı, Britanya futbolunun karanlık yönleri ve karmaşık süreçlerini konu alan «Day 1s» adlı yeni bir dizi üzerinde çalışmaya başladı. Bu proje futbol dünyasında büyük bir heyecan uyandırdı; zira ilk kez bu düzeydeki spor efsaneleri bir drama filminde başrol oynayarak ve yapımcılığını üstlenerek sinema dünyasını fethediyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Şu anda Suudi Arabistan'da forma giyen 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, bu dizide sadece yürütücü yapımcı olarak görev yapmakla kalmayacak, aynı zamanda ekranda da görünecek. Yeni girişim hakkında değerlendirmelerde bulunan futbolcu, bunun hayatında yeni ve heyecan verici bir aşama olduğunu özellikle vurguladı. Proje, «Kingsman» filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Matthew Vaughn ile ortaklaşa hayata geçiriliyor. Portekizli hücum oyuncusuyla birlikte UR•Marv Studios şirketinin yönetimini üstlenen ikili, eğlence sektöründeki mevcut kalıpları değiştirmeyi hedefliyor.

Britanya futbolunun gerçek yüzü

Yeni dizi, son yıllarda çekilen «Ted Lasso» gibi hafif ve mizah dolu spor temalı şovlardan tamamen farklı. Yaratıcıların temel amacı, Britanya futbolunun perde arkasındaki gerçek yaşamını, karmaşık ve son derece rekabetçi ortamını gerçekçi bir şekilde gözler önüne sermek. Çekimler şimdiden Barnet FC kulübünün stadyumunda başladı ve süreç hızla devam ediyor.

Dizinin konusu, futbol menajerlerinin üst düzey ve karmaşık dünyasına dayanıyor. Özellikle olayların merkezinde, «Homeland» ve «Billions» dizilerinden izleyicilerin yakından tanıdığı ünlü aktör Damian Lewis tarafından canlandırılacak Stanley Dalton adında güçlü bir futbol menajeri yer alıyor. Bu ilgi çekici senaryo konsepti, Thierry Henry'nin gerçek hayattaki menajeri Darren Dein tarafından geliştirildi.

Efsanelerin beklenmedik buluşması

Futbol taraftarları için en heyecan verici unsurlardan biri Cristiano Ronaldo ve Thierry Henry'nin aynı ekranda bir araya gelecek olması. Premier League'de forma giydikleri dönemde kıyasıya bir rekabet içinde olan bu iki efsane, taraftarlarca hep Premier League'in en büyük futbolcusu unvanı için kıyaslanmıştır. Şimdi ise aynı projede yer almaları spor severler için gerçek anlamda sürpriz bir hediye oldu.

Televizyon kulislerinden edinilen bilgiye göre, bu prestijli projenin kısa süre içinde önde gelen yayın platformları arasında ciddi bir rekabet ve ihale sürecine yol açması bekleniyor. Projenin arkasındaki isimlerin ağırlığı ve oyuncu kadrosunun üst düzey olması, kısa sürede popülerleşmesini sağlayacaktır. Her ne kadar bu durum Cristiano Ronaldo için beklenmedik bir adım olsa da, oyunculuk ve yapımcılık becerilerinin taraftarlarca sıcak karşılanacağı kesin.