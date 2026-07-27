Douglas Costa, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynaması hakkında konuştu

·39·Spor
Douglas Costa, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynaması hakkında konuştu

Tuttosport'un haberine göre, Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Costa, zamanında Juventus forması altında Cristiano Ronaldo ile birlikte top koşturduğu ve Portekizli yıldızın takima katkısı hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Torino kulübünde birkaç başarılı sezon geçiren futbolcu, beş kez Ballon d'Or kazanan ismin sahadaki profesyonel seviyesi ve soyunma odasındaki neşeli karakteri hakkında ilgi çekici detaylar paylaştı. Onun sözlerine göre, dünya futbol tarihinin en çok gol atan hücum oyuncusuyla aynı takımda oynamak gerçek bir şanstı. Bu konuda Goal.com bildiriyor .

Douglas Costa, Torino kulübüne gelişi ve Ronaldo'nun takımdaki etkisi hakkında konuşurken, Cristiano'nun maçları ne kadar kolaylaştırdığını özellikle vurguladı. Yaklaşık 15 yıldır o, attığı goller için her zaman bir güvence olmuştur, diye nitelendirdi Brezilyalı kanat oyuncusu eski takım arkadaşını. Costa, Ronaldo ile sahayı paylaşmanın büyük bir mutluluk olduğunu, çünkü Portekizli futbolcunun şakayı ve mizahı yerinde yapan, ancak maç sırasında tam anlamıyla bir makinaya dönüşen bir profesyonel olduğunu kaydetti.

Torino'ya transfer detayları ve Allegri'nin dersleri

2017 yılında Bayern Münih'ten İtalya'ya transfer olan 33 yaşındaki Douglas Costa, bu transferin nasıl gerçekleştiğine dair anılarını da paylaştı. Hatırladığı kadarıyla müzakereler kısa sürede sonuçlanmış ve o dönem teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde daha az süre alacağını anlamıştı. Juventus yönetimi Agnelli ve Paratici, transferi üzerinde aktif bir şekilde çalışmıştı. Ayrıca Alex Sandro da, Inter kulübünün de oyuncuya ilgi gösterdiği bir dönemde onu Torino kulübüne davet etmede önemli bir rol oynamıştı.

İtalyan futboluna uyum sağlama süreci Douglas Costa için hemen gerçekleşmedi. Massimiliano Allegri yönetiminde ilk başta yedek kulübesinde kalan futbolcu, İtalyan uzmanın taleplerini anlamaya başladıktan sonra ilk 11'de yer bulmaya başladı. Allegri bana her zaman uyanık olmamı ve bir saniye bile gevşememem gerektiğini açıkladı, diyor Costa. Teknik direktörün bu yaklaşımının futbolcunun dünya görüşünü ve zihniyetini değiştirmede çok değerli olduğunu itiraf etti.

Cristiano RonaldoDouglas CostaJuventusMassimiliano AllegriSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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