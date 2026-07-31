Falcon 9 roketasının üst kademesi Ay'a çarpacak

Cari yılın 5 Ağustos tarihinde Falcon 9 roketinin işlevini tamamlamış üst kademesinin Ay yüzeyine çarpması bekleniyor. ixbt.com sitesinin haberine göre, bu atık 2025 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen Firefly Blue Ghost-1 misyonundan sonra uzayda kalmıştı. Bilim insanlarının ilk hesaplamalarına göre, söz konusu çarpışma astronomlar için benzersiz bilimsel gözlemler yapma fırsatı sunacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlara göre buluşma, Ay'ın batı kesimindeki Einstein ve Bell kraterleri yakınında gerçekleşecek. Çarpışma sırasında oluşacak parlamanın Dünya'daki hassas teleskoplar yardımıyla gözlemlenebilecek kadar parlak olması bekleniyor. Bu durum bilim insanlarına uzay cisimlerinin doğal yüzeylerle etkileşimini gerçek zamanlı olarak inceleme yolunu açıyor.

Ay tozu ve dinamikleri

Yeni bilimsel araştırma sonuçlarına göre, güçlü darbe sonucunda fırleyen madde izinin 75 kilometreden 100 kilometreye kadar olan yüksekliğe çıkması tahmin ediliyor. İlk dakikalarda oluşacak toz bulutu karanlık gökyüzü arka planından belirgin şekilde daha parlak görünecek. Yine de mevcut göstergeler teorik hesaplamalardan biraz farklılık gösterebilir.

Bilim insanları, söz konusu olayın temel bilimsel değerinin kısa süreli parlamanın kendisinde değil, fırlayan maddelerin dinamiklerini analiz etmek ve Ay'a çarpma modellerini pratikte test etmek olduğunu vurguluyor. Bu tür gözlemler gelecekteki uzay araştırmaları için önemli bir teorik temel oluşturacaktır.

Uzay enkazı ve güvenlik önlemleri

NASA ve diğer uzay ajansları bu süreci yakından takip etmeyi planlıyor. Özellikle Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracının beklenen çarpışma bölgesini olaydan yaklaşık bir hafta önce ve olaydan bir hafta sonra fotoğraflaması öngörülüyor. Bu da darbe sonucunda oluşan yeni kraterin boyutunu kesin olarak değerlendirme imkanı sağlayacak.

Araştırmacılar, yapay uzay enkazıyla ilgili bu tür gözlemlerin gelecekte Ay altyapısı ve insanlığın Ay programları kapsamındaki seferleri için ortaya çıkabilecek riskleri önceden değerlendirmede önemli bir önem taşıdığını belirtiyor.