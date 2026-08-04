Nottingham Forest, Tijjani Reijnders için yarışa katıldı

·33·Spor
Nottingham Forest, Tijjani Reijnders için yarışa katıldı

Yaz transfer dönemi sona yaklaşırken Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest, Manchester City orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'i kadrosuna katmak için ciddi bir aday hâline geldi. Teknik direktörün merkez orta sahadaki seçeneklerini artırmak için tam da bu deneyimli oyuncuya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor; ancak transfer piyasası kızışırken rekabet de oldukça yüksek. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Nottingham Forest, 28 yaşındaki Hollandalı futbolcunun transferiyle ilgileniyor. Kulüp yönetimi, Oliver Glasner yönetiminde Premier Lig'in üst sıraları için mücadele edebilecek, teknik açıdan güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Topu ileri taşıma ve oyunun temposunu kontrol etme konusundaki üstün yetenekleriyle Tijjani Reijnders, bu beklentilere tamamen uyuyor.

İngiltere'deki rekabet ve diğer adaylar

Tijjani Reijnders için yarışın yalnızca tek bir kulüple sınırlı kalmadığını belirtmek gerekir. Transfer döneminin ilk aşamalarında Newcastle United da futbolcuyla ciddi şekilde ilgilenmişti. Ancak haziran ayındaki ilk temasların ardından “Saksağanlar” bu konuda somut bir adım atmadı ve bu durum Nottingham Forest için uygun bir fırsat yarattı.

Buna rağmen mevcut şampiyonun kadrosundan bir oyuncuyu transfer etmek için gereken mali şartlar ciddi bir engel olmaya devam ediyor. Ayrıca İngiltere dışından da güçlü bir rekabet var; Avrupa'nın köklü kulüpleri de Hollandalı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Avrupa devlerinin radarında

İtalya'nın Juventus kulübü de Tijjani Reijnders transferinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Serie A devi kadrosunda yeniden yapılanmaya giderken merkez orta saha oyuncusunun Luciano Spalletti'nin taktik sistemi için hayati önem taşıdığı düşünülüyor. Torino ekibi transfer piyasasında aktif hareket ederek Randal Kolo Muani ve Karim Alajbegovic gibi oyuncularla sözleşme imzalamış olsa da orta sahayı güçlendirmeyi öncelikli görev olarak görüyor.

Türkiye şampiyonu Galatasaray da bu transfer yarışındaki konumunu güçlendirmeye çalışıyor. İstanbul kulübü, Gabriel Sara'nın takımdan ayrılması hâlinde Tijjani Reijnders'i onun yerine uygun bir aday olarak değerlendiriyor. Galatasaray'ın futbolcunun maaş taleplerini tamamen karşılamaya hazır olduğunu belirtmesi, bu konudaki niyetlerinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Tijjani ReijndersNottingham ForestManchester CityJuventusGalatasaray
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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