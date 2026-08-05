Muhammad Salah kariyerine Trabzonspor'da devam edecek

Liverpool'daki parlak dönemini tamamlayarak serbest kalan forvet Muhammad Salah, Türkiye Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardı. Goal.com'un haberine göre, 34 yaşındaki Mısırlı futbolcu için yaz transfer döneminde yoğun bir rekabet yaşandı; Salah, Suudi Arabistan kulüplerinin tekliflerini reddederek Türkiye Süper Ligi'ni tercih etti. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Transfer dönemi boyunca deneyimli kanat oyuncusu için birçok Türk devi yarıştı. Özellikle Beşiktaş başlangıçta en güçlü aday olarak görülse de mali kısıtlamalar ve maaş konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Bunun ardından inisiyatifi ele alan Trabzonspor yönetimi, futbolcuyu projesine ikna etmeyi başardı.

Tarihi finansal anlaşma ve Türkiye ziyareti

Trabzonspor, taraftarlarını bilgilendirmek için sosyal medyayı aktif şekilde kullandı. Resmî açıklamaya göre Muhammad Salah, görüşmeleri tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelecek, aynı akşam Trabzon'a hareket edecek.

Türkiye basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, bu transfer için yıllık 17 milyon avro değerinde bir ücret teklif etti. Bu dev finansal paket, Muhammad Salah'ı Türk futbolu tarihinin en yüksek maaşlı futbolcusu yapacak. Kulüp, bu hamleyle İstanbul takımlarının hegemonyasına son vererek 2022'deki şampiyonluğu yeniden kazanmayı hedefliyor.

Yeni takımındaki tanıdık yüzler ve hedefler

Trabzonspor'da Muhammad Salah'ı Premier Lig ve Avrupa sahalarından tanıdığı birçok deneyimli futbolcu karşılayacak. Örneğin kadroda Manchester United kalecisi André Onana ve eski Atlético Madrid savunmacısı Stefan Savić gibi tanınmış oyuncular forma giyiyor.

Geçen sezon Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan ve şampiyon Galatasaray'ın sekiz puan gerisinde kalan Trabzonspor yönetimi, bu transfer sayesinde yeni sezonda daha iyi sonuçlar elde etmeyi planlıyor. Salah'ın deneyiminin takımın hücum hattını önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor.