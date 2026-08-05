Neymar'ın rakiple alay etmesi tartışmaya yol açtı

Brezilya'nın Santos kulübünde forma giyen Neymar, Brezilya Kupası'nda Remo'ya karşı oynanan maçın ardından patlak veren sert tartışmanın merkezinde kaldı. Mangueirão'da oynanan karşılaşma sonrası stat tünelinde yaşanan kargaşa ve saldırgan atmosfer, yerel spor kamuoyunun sert eleştirilerine neden oldu. Goal.com'un haberine göre Santos, rakibini az farkla mağlup ederek çeyrek finale yükselse de maç sonrası yaşananlar ana gündem maddesine dönüştü. Bu konuda Goal.com'un haberine göre.

Karşılaşma boyunca ev sahibi ekibin taraftarları, hücum oyuncusunun hareketlerini ıslıklarla protesto etti. Neymar sahayı terk ederken tribünlere havadan öpücük göndererek karşılık verdi. Ancak durum karma bölgede daha da gerildi. Brezilyalı yıldız, Remo yetkilileri ve taraftarlarının karşısında dans ederek onlara «Elendiniz! Dışarı çıkın!» diye bağırınca tansiyon daha da yükseldi.

Tüneldeki çatışmalar ve sert tepki

Gerilim tırmanırken Remo taraftarları hakaret içeren el hareketleri ve saldırgan tezahüratlarla karşılık verdi. İki taraf arasında fiziksel bir kavga çıkmasını yalnızca güvenlik bariyerleri önledi. Bu olayın ardından Remo Başkanı Antonio Carlos Teixeira, Neymar ve davranışları hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Kulüp başkanı, O Fluxo'ya verdiği röportajda deneyimli futbolcunun davranışlarından duyduğu nefreti gizlemedi. Antonio Carlos Teixeira, Neymar'ın genç nesil için kötü bir örnek olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: «Birçok çocuğun idolü olan o serseri Neymar burada kendi gösterisini yaptı ve ardından bizi provoke etti. Böyle iğrenç insanları idol hâline getirmemiz bizim suçumuz».

Maçın dönüm noktası ve Santos'un galibiyeti

Saha dışındaki tartışmalara rağmen Neymar, Santos'un galibiyetinde belirleyici bir rol oynadı. Vila Belmiro'daki ilk maç berabere sonuçlanmıştı. İlk yarı golsüz tamamlanınca devre arasında Gabriel Bontempo'nun yerine oyuna giren deneyimli forvet, karşılaşmaya büyük bir canlılık kattı.

Paris Saint-Germain ve Barcelona'nın eski yıldızı ceza sahasına girerek yedek kulübesinden oyuna dahil olan takım arkadaşı Rony'ye gol pası verdi ve eski takımının kalesine galibiyet golünün atılmasını sağladı. Bu galibiyet, Santos'a turnuvanın son sekiz takımına kalmanın yanı sıra önemli bir mali kazanç da getirdi.

Buna rağmen tüneldeki kargaşanın ardından disiplin cezaları uygulanması bekleniyor. Brezilyalı futbol yetkililerinin yaşanan provokasyonlarla ilgili raporları incelemesi oldukça muhtemel. Olaylar, futbolcunun kariyerini ne kadar sürdüreceğine dair şüphelerin arttığı bir döneme denk geldi. Neymar şimdilik aralık ayına kadar geçerli olan sözleşmesini tamamlayacağını ve ancak bundan sonra geleceği hakkında karar vereceğini açıkladı.