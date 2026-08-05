Cristiano Ronaldo’nun Pahalı Otomobilleriyle Çektirdiği Fotoğraf Büyük İlgi Gördü

Cristiano Ronaldo sosyal medyada pahalı süper otomobillerinin önünde çektirdiği yeni fotoğraflarını paylaştı. Futbolcunun beyaz gömlek ve kot pantolonla göründüğü karelerde, kırmızı "Ferrari Monza SP2" ile koyu renkli "Bugatti Veyron" büyük ilgi gördü.

Verilere göre Ronaldo’nun özel garajında yaklaşık 40 otomobil bulunuyor. Koleksiyonundaki en pahalı otomobilin "Bugatti Centodieci" olduğu belirtiliyor. Dünya genelinde yalnızca 10 adet üretilen bu modelin fiyatının yaklaşık 9 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Koleksiyonda ayrıca "Bugatti Chiron", "Ferrari Daytona SP3", "LaFerrari", "McLaren Senna", "Lamborghini Aventador" ve "Rolls-Royce Cullinan" da yer alıyor.

Çeşitli hesaplamalara göre futbolcunun otomobillerinin toplam değeri 25–40 milyon dolar civarında. Ronaldo tüm otomobillerinin eksiksiz listesini açıklamadı.