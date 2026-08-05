Teksas'taki veri merkezi inşaatları durduruldu

·27·Teknoloji
Teksas'taki veri merkezi inşaatları durduruldu

ABD'nin Teksas eyaletinde büyük veri merkezlerinin (TSOD) inşa edilmesi ve elektrik şebekesine bağlanması çalışmaları geçici olarak durduruldu. Bu karar, enerji sistemine aşırı yük binmesini önlemek ve mevcut altyapıyı kapsamlı şekilde incelemek amacıyla alındı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre eyalet valisi Greg Abbott, Public Utility Commission of Texas (PUCT) ile Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) kuruluşlarına özel bir talimat gönderdi. Buna göre, elektrik şebekesine bağlanmayı bekleyen tüm veri merkezi projeleri sıkı bir denetimden geçirilmek zorunda.

Enerji sistemi üzerinde benzeri görülmemiş baskı

Şu anda ERCOT'un gözetimi altında elektrik şebekesine bağlanmayı bekleyen proje sayısı 1800'ü aşmış durumda. Bu tesislerin toplam kapasitesi 474 gigavattın üzerinde. Bu değer, eyalet tarihindeki en yüksek elektrik tüketimi zirvesinin beş katından da fazla.

Uzmanlara göre sırada bekleyen projelerin yaklaşık yüzde 90'ını veri merkezleri oluşturuyor. Ancak bunların çoğu henüz inşaat aşamasına bile ulaşmadı ve ağırlıklı olarak ilk planlama aşamasında bulunuyor.

Denetimler neleri kapsıyor?

  • İşletmecilerin aldığı vergi teşviklerine ilişkin bilgiler
  • Elektrik tüketimi ve üretimi hacimleri
  • Su tüketimi ve soğutma sistemlerinin özellikleri
  • Yerel topluluklar üzerindeki etkiyi azaltma önlemleri
  • Tesislerin gerçek sahiplerinin kim olduğu
Texas Tribune gazetesinin haberine göre, şu anda eyalet genelinde en az 335 aktif veri merkezi faaliyet gösteriyor ve 248 tesisin daha inşa edilmesi planlanıyor. Geriye kalan binden fazla proje ise çeşitli aşamalardaki çalışmalardan oluşuyor.

Yetkililer, bu geniş kapsamlı denetimlerin ne kadar süreceğini henüz açıklamadı. Denetim sonuçlarının, gelecekte eyalette dijital altyapının geliştirilmesi ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik politikaları ciddi ölçüde etkilemesi bekleniyor.

TeksasTSODElektrik ŞebekesiERCOTVeri Merkezleri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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