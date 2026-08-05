Anders Limpar: Arsenal, Mikel Arteta yönetiminde İngiltere'de üstünlük kurabilir

Londra kulübü Arsenal'in eski orta saha oyuncusu Anders Limpar, Mikel Arteta'nın takımını İngiltere Premier Ligi'nin gelecek sezonundaki başlıca favorisi olarak gösterdi. Ona göre rekabet ortamındaki bazı değişiklikler ve yapılması muhtemel ses getiren transferler, “Topçular”a hem yerel ligde hem de uluslararası arenada uzun yıllar üstünlük sağlayabilir. Haberi Goal.com aktarıyor .

SveaCasino'ya verdiği röportajda Anders Limpar, Pep Guardiola ve Jürgen Klopp gibi deneyimli teknik direktörlerin İngiliz futbolundan ayrılmasının Arsenal için büyük bir avantaj yaratacağını özellikle vurguladı. Eski futbolcuya göre bu teknik direktörlerin ayrılması, şampiyonluk unvanını koruma yolunda takımın karşı karşıya olduğu başlıca rekabet tehdidini azaltıyor.

Şampiyonluk yarışı ve başlıca rakipler

Limpar'ın tahminlerine göre yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi yine büyük ölçüde tanıdık takımlar arasında geçecek. Manchester City ve Manchester United'ı Arsenal'in en yakın takipçileri olarak gösterdi. Bununla birlikte, Xabi Alonso yönetiminde kadrosunu önemli ölçüde güçlendiren Chelsea'nin de ciddi bir aday haline geleceği konusunda uyardı.

Uzman, sezon sonunda ilk altı sırada yer alacak takımlar hakkındaki görüşlerini de paylaştı. Tahminine göre yukarıdaki üçlüye ek olarak Tottenham ile Brighton veya Liverpool, ilk altıyı tamamlayacak. Arsenal'in ise her maça ayrı ayrı odaklanarak ve akıllı hamleler yaparak konumunu koruması gerekecek.

Transfer piyasasındaki büyük planlar

Kulüp kadrosunu daha da güçlendirme konusunda görüşlerini paylaşan Anders Limpar, yönetimin yaz transfer dönemi kapanmadan önce birkaç yıldız futbolcuyu kadroya katmasını tavsiye etti. Ona göre bu adımlar, kulübü hem İngiltere'de hem de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde rakipsiz bir güce dönüştürebilir.

Eski orta saha oyuncusu, şahsen şu futbolcuların transfer edilmesini istediğini belirtti:

Bruno Guimarães

Julián Álvarez

Vinícius Júnior

Christos Tzolis

Limpar, bu tür futbolcuların transferinin Arsenal'e yalnızca mevcut sezonda değil, önümüzdeki üç yıl boyunca da Avrupa futboluna hükmetme imkânı vereceğini vurguladı. Yeni transferlerin bazıları hemen ilk 11'de yer almasa bile geniş ve kaliteli kadro derinliğinin, Mikel Arteta'nın üst düzey sonuçlar almasındaki en önemli silah olması bekleniyor.