Anders Limpar, Mikel Arteta'nın Arsenal'deki geleceği hakkında görüşlerini paylaştı

Arsenal'in eski orta saha oyuncusu Anders Limpar, Mikel Arteta'nın Barcelona veya Manchester City için takımından ayrılmayacağına inanıyor. İsveçli eski futbolcu, SveaCasino'ya verdiği röportajda Londra kulübünün mevcut konumu ve sahip olduğu şartların teknik direktör için Avrupa'daki en iyi seçenek olduğunu vurguladı. Goal.com haberine göre.

Limpar'a göre takım, transfer piyasasındaki en iyi oyuncuları kadrosuna katma imkanına sahip ve dört turnuvada da iddialı bir şekilde mücadele ediyor. Eski futbolcu, Londra ekibinin şu anda Avrupa'nın en güçlü takımları arasında yer aldığını ve transfer piyasasında büyük bir itibara sahip olduğunu belirtti.

Arsenal'in üstünlüğü ve Arteta için uygun koşullar

Eski futbolcu, Mikel Arteta'nın başka bir üst düzey kulübe geçmesinin mantıklı olmadığını, çünkü orada bundan daha iyi koşullar bulamayacağını söyledi. Arsenal yönetimi, teknik direktörün transfer taleplerini her zaman destekledi ve takıma en güçlü oyuncuları kazandırdı.

Limpar'a göre günümüzde dünyanın en iyi oyuncuları Arsenal'e katılmak istiyor. Takımın İngiltere Premier Lig'i ve diğer turnuvalardaki başarıları futbolcular için cazibesini koruyor. Ayrıca yalnızca iyi seviyedeki oyuncuların kulübün beklentilerini karşılamadığını, burada sadece dünya çapında futbolcuların forma giydiğini ifade etti.

Yıldızlarla dolu kadroyu yönetmenin zorlukları

Bununla birlikte Anders Limpar, böylesine güçlü ve yıldızlarla dolu bir kadroyu yönetmenin Mikel Arteta için kariyerindeki en zorlu sınava dönüşebileceği konusunda uyardı. Açıklamasına göre güçlü bir takıma sahip olmak için yalnızca ilk 11'de değil, yedek kulübesinde de dünya çapında oyuncuların bulunması gerekiyor.

Özellikle yedek kalan veya forma şansı bulamayan yıldız futbolcuların moralini yüksek tutmak ve onları motive etmek, her teknik direktör için en zor görevlerden biri. Pep Guardiola ve Jürgen Klopp da daha önce benzer zorluklarla karşılaştı; şimdi Arteta'nın gerçek teknik direktörlük becerisini göstermesi gerekecek.