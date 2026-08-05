Anders Limpar, Mikel Arteta'nın Arsenal'deki geleceği hakkında görüşlerini paylaştı

·33·Spor
Anders Limpar, Mikel Arteta'nın Arsenal'deki geleceği hakkında görüşlerini paylaştı

Arsenal'in eski orta saha oyuncusu Anders Limpar, Mikel Arteta'nın Barcelona veya Manchester City için takımından ayrılmayacağına inanıyor. İsveçli eski futbolcu, SveaCasino'ya verdiği röportajda Londra kulübünün mevcut konumu ve sahip olduğu şartların teknik direktör için Avrupa'daki en iyi seçenek olduğunu vurguladı. Goal.com haberine göre.

Limpar'a göre takım, transfer piyasasındaki en iyi oyuncuları kadrosuna katma imkanına sahip ve dört turnuvada da iddialı bir şekilde mücadele ediyor. Eski futbolcu, Londra ekibinin şu anda Avrupa'nın en güçlü takımları arasında yer aldığını ve transfer piyasasında büyük bir itibara sahip olduğunu belirtti.

Arsenal'in üstünlüğü ve Arteta için uygun koşullar

Eski futbolcu, Mikel Arteta'nın başka bir üst düzey kulübe geçmesinin mantıklı olmadığını, çünkü orada bundan daha iyi koşullar bulamayacağını söyledi. Arsenal yönetimi, teknik direktörün transfer taleplerini her zaman destekledi ve takıma en güçlü oyuncuları kazandırdı.

Limpar'a göre günümüzde dünyanın en iyi oyuncuları Arsenal'e katılmak istiyor. Takımın İngiltere Premier Lig'i ve diğer turnuvalardaki başarıları futbolcular için cazibesini koruyor. Ayrıca yalnızca iyi seviyedeki oyuncuların kulübün beklentilerini karşılamadığını, burada sadece dünya çapında futbolcuların forma giydiğini ifade etti.

Yıldızlarla dolu kadroyu yönetmenin zorlukları

Bununla birlikte Anders Limpar, böylesine güçlü ve yıldızlarla dolu bir kadroyu yönetmenin Mikel Arteta için kariyerindeki en zorlu sınava dönüşebileceği konusunda uyardı. Açıklamasına göre güçlü bir takıma sahip olmak için yalnızca ilk 11'de değil, yedek kulübesinde de dünya çapında oyuncuların bulunması gerekiyor.

Özellikle yedek kalan veya forma şansı bulamayan yıldız futbolcuların moralini yüksek tutmak ve onları motive etmek, her teknik direktör için en zor görevlerden biri. Pep Guardiola ve Jürgen Klopp da daha önce benzer zorluklarla karşılaştı; şimdi Arteta'nın gerçek teknik direktörlük becerisini göstermesi gerekecek.

Mikel ArtetaArsenalAnders LimparPremier LeagueTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hong Kong'daki hazırlık maçında Juventus, Chelsea'yi mağlup ettiHong Kong'daki hazırlık maçında Juventus, Chelsea'yi mağlup ettiBugün, 18:56Manchester City, Seul'de K Ligi Yıldızları'nı mağlup ettiManchester City, Seul'de K Ligi Yıldızları'nı mağlup ettiBugün, 18:56Juventus, Londra ekibi Chelsea'yi küçük farkla mağlup ettiJuventus, Londra ekibi Chelsea'yi küçük farkla mağlup ettiBugün, 18:37Arsenal, Vinicius transferinde ciddi bir riskle karşı karşıya kalabilirArsenal, Vinicius transferinde ciddi bir riskle karşı karşıya kalabilirBugün, 18:31Yan Diomande RB Leipzig antrenmanlarına döndü ve transfer söylentileri açıklığa kavuştuYan Diomande RB Leipzig antrenmanlarına döndü ve transfer söylentileri açıklığa kavuştuBugün, 18:13Chelsea, Rayo Vallecano savunmacısının transferini tamamlamak üzereChelsea, Rayo Vallecano savunmacısının transferini tamamlamak üzereBugün, 17:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor