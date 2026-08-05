Uzayda bir buçuk yıldan uzun süre boyunca kontrolsüz biçimde hareket eden SpaceX’e ait Falcon 9 roketinin ikinci aşaması Ay yüzeyine çarptı. ixbt.com’un haberine göre çarpışma, 5 Ağustos’ta Taşkent saatiyle öğle saatlerine doğru meydana geldi ve uzay enkazının gök cisimleri üzerindeki etkisi açısından önemli bir olay olarak kayda geçti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre bu roket aşaması ilk olarak 15 Ocak 2025’te uzaya fırlatılmıştı. O sırada ABD’nin Blue Ghost Mission 1 ve Japonya’nın Hakuto-R Resilience araçlarını Ay’a ulaştırma görevini başarıyla tamamlamıştı. Ancak faydalı yükü hedeflenen yörüngeye yerleştirdikten sonra roketin Dünya’ya dönmesi veya yörüngeden kontrollü biçimde çıkması için yeterli yakıt kalmamıştı.

Uzaydaki kontrolsüz yolculuk ve sonu

Yakıt tamamen tükendikten sonra roketin üst bölümü açık uzayda kaldı ve zamanla Ay’ın yörüngesini kesen bir yörüngeye girdi. SpaceX temsilcisi Julianna Shayman’ın açıklamasına göre cismin sonraki hareketi, güneş etkinliği ve uzaydaki kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle yavaş yavaş değişti. Uzmanlar, yakıt rezervi tükendikten sonra cismin yörüngesini değiştirmenin hiçbir şekilde mümkün olmadığını belirtiyor.

Hesaplamalara göre çarpışma, Ay’ın görünen yüzünün batı kenarındaki Einstein krateri bölgesinde gerçekleşti. Ağırlığı yaklaşık dört ton olan roket enkazının çarpma hızı saatte yaklaşık 8700 kilometreydi. Bu denli yüksek hız ile kütlenin birleşmesi sonucunda ortaya çıkan enerjinin yaklaşık üç ton TNT patlamasına eşdeğer olduğu belirtiliyor.

Bilimsel önemi ve gelecekteki araştırmalar

İlk değerlendirmelere göre çarpışma bölgesinde çapı 27 metre, derinliği ise altı metreye kadar ulaşan yeni bir yapay krater oluştu. NASA uzmanları bu olayın Dünya için hiçbir tehlike oluşturmadığını kesin bir dille vurguladı. Bununla birlikte oluşan yeni krater ve çarpmanın etkisiyle dışarı fırlayan kaya parçaları, bilim insanları için eşsiz bir araştırma malzemesine dönüşebilir.

Bilim çevreleri, bu enkazdan Ay yüzeyinin oluşum süreçlerini daha derinlemesine incelemek için yararlanmayı planlıyor. Ayrıca bu veriler, gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan insanlı uzay seferleri ve Ay’da uzun vadeli üslerin kurulması sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel risklerin önceden değerlendirilmesine yardımcı olabilir.