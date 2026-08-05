Arsenal, Bruno Guimarães transferine çok yakın

İngiltere'nin Arsenal kulübü, kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında aktif çalışmalar yürütüyor. Londra ekibi, Newcastle United kaptanı Bruno Guimarães'i kadrosuna katmaya çok yakın. Bu transfer, Mikel Arteta'nın takımının iç saha üstünlüğünü pekiştirmeye yönelik büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Express'in haberine göre transfer bedeli 75 milyon sterlin ve bu tutar, herhangi bir koşula bağlı ek ödeme olmaksızın tamamen peşin ödenecek. Bu mali ayrıntılar, Arsenal'in İngiliz futbolunda yeni ve güçlü bir aktör hâline geldiğini açıkça gösteriyor.

Jamie Carragher'dan sert değerlendirme

Ancak Liverpool kulübünün efsanevi savunmacısı Jamie Carragher'a göre Brezilyalı orta sahanın gelişi, takımın mevcut kadrosundaki bazı oyuncular için büyük sorunlar yaratabilir. The Football Ramble podcast'inde konuşan uzman, bu transferin Martín Zubimendi'nin geleceğini nasıl etkileyebileceğini değerlendirdi.

İspanyol futbolcu kulübe büyük umutlarla gelmişti ancak geçen sezonun kritik bölümünde performansını istikrarlı biçimde sürdüremedi. Carragher, Bruno Guimarães'in gelişiyle Zubimendi'nin beklediği temel ön libero rolünü tamamen kaybedebileceğini söyledi.

Arteta'nın taktik planları ve soru işaretleri

Mikel Arteta, bu büyük yatırım sayesinde takımın orta sahasına fiziksel güç ve teknik sakinlik kazandırmayı planlıyor. Buna rağmen Jamie Carragher, teknik direktörün bu oyuncuları tek bir sistem içinde nasıl uyumlu hâle getireceğini merak ediyor. Ona göre Guimarães biraz daha yavaş oynamaya eğilimli ve bu özellik onu diğer adaylardan ayırıyor.

Carragher, Sandro Tonali gibi daha hızlı hareket eden ve sahayı daha iyi kapatan bir oyuncuyu tercih ettiğini gizlemedi. Ayrıca Declan Rice'ın yeni sistemde hangi pozisyonda en fazla katkıyı sağlayacağından yüzde 100 emin olmadığını da belirtti.

Avrupa'da büyük hedefler

Bu aktif ve agresif transfer politikası, Arsenal yönetiminin yalnızca İngiltere Premier Lig'inde liderliğini korumayı değil, Şampiyonlar Ligi'nde de başarı elde etmeyi hedeflediğini gösteriyor. Carragher'a göre Londra ekibi yalnızca şampiyonluğunu savunmakla kalmayıp gerçek bir imparatorluk kurmaya çalışıyor.