Çikolata ve neşe: 106 yaşındaki Edit Hill uzun yaşam sırrını açıkladı

Britanyalı 106 yaşındaki Edit Hill’e uzun yaşamının sırrı sorulduğunda çok basit bir yanıt veriyor. Bağımsız yaşamanın, çikolata yemenin ve kutlama yapmak için zaman ayırmanın hayattan keyif almasına yardımcı olduğunu söylüyor.

1919’da doğan Edit, II. Dünya Savaşı’na ve sonrasındaki birçok önemli tarihî olaya tanıklık etti. Buna rağmen uzun yaşamın temel şartlarından birinin günlük hayattaki küçük mutlulukların değerini bilmek olduğuna inanıyor.

Edit’in tavsiyeleri sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü. Ona göre mutlu yaşamak için her zaman karmaşık rutinlere gerek yok. Bazen iyi bir ruh hâli, bağımsızlık ve sevilen bir tatlı bile yeterli.