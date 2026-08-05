Cannavaro yılda 4 milyon avro kazanmıyor: Kime cebinden ödeme yapıyor?

Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro, maaşıyla ilgili yayılan haberleri bir kez daha yalanladı. İtalyan teknik adam, yılda 4 milyon avro kazandığı yönündeki rakamın gerçeği yansıtmadığını belirtirken teknik ekibiyle ilgili şaşırtıcı bir ayrıntıyı da açıkladı.

Cannavaro'nun sözlerine göre teknik ekipteki bazı uzmanların ücretlerini kendi cebinden ödüyor. Forvetlerle çalışan Rolando Bianchi ise milli takıma maaş talep etmeden katıldı.

“Maaşım 4 milyon avro değil”

5 Ağustos'ta Özbekistan Futbol Federasyonu'nda düzenlenen basın toplantısında Cannavaro'ya medyada geniş yer bulan maaş miktarı soruldu.

Teknik direktör, yanıtında 4 milyon avro iddiasını kesin bir dille reddetti.

“Maaşım 4 milyon avro değil. Hatta teknik ekibimdeki bazı uzmanların maaşlarını kendi cebimden ödüyorum. Yardımcı antrenörüm Rolando Bianchi ise tamamen ücretsiz çalışmak için geldi” dedi Cannavaro.

İtalyan teknik adam, sözleşmesinde belirtilen gerçek ücretin ne kadar olduğunu açıklamadı. Bu nedenle yıllık maaşı hâlâ resmen bilinmiyor.

4 milyon avro rakamı nereden çıktı?

Dünya Kupası öncesinde bazı yabancı yayın organları, Cannavaro'nun Özbekistan Milli Takımı'nda yılda 4 milyon avro kazandığını yazmıştı. İspanyol AS gazetesi onu turnuvanın en yüksek ücret alan teknik direktörleri arasında göstermiş ve yalnızca Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel ile Julian Nagelsmann'ın ondan daha fazla kazandığını belirtmişti.

Ancak bu rakam Özbekistan Futbol Federasyonu tarafından doğrulanmadı. ÖFF'nin birinci başkan yardımcısı Ravshan Ermatov da daha önce 4 milyon avro iddiasını yalanlayarak gerçek miktarın bunun “yarısının yarısı bile olmadığını” söylemişti.

Sözleşmenin mali şartlarının açıklanmaması çeşitli tahminlere yol açtı. Cannavaro'nun yeni açıklaması ise 4 milyon avroluk rakamı bir kez daha şüpheye düşürdü.

Rolando Bianchi milli takımda ne yapıyor?

Eski İtalyan forvet Rolando Bianchi, Mayıs 2026'da Özbekistan Milli Takımı'nın teknik ekibine dahil edildi. Ona forvetlerle özel olarak çalışma görevi verildi.

Bianchi futbolculuk kariyerinde Atalanta, Reggina, Manchester City, Torino, Bologna ve Mallorca gibi kulüplerde oynadı. Özellikle İtalya Serie A'daki golcülük tecrübesi nedeniyle Eldor Shomurodov ve milli takımın diğer forvetleriyle çalışması için davet edildi.

Cannavaro'nun söylediğine göre Bianchi Özbekistan'a maddi kazançtan çok Dünya Kupası'nda görev yapmak ve teknik direktörlük deneyimini geliştirmek amacıyla geldi.

Teknik direktörün teknik ekip masraflarını kendisinin karşılaması ne anlama geliyor?

Cannavaro bazı yardımcılarına kendi hesabından ödeme yaptığını söyledi, ancak hangi uzmanlara ne kadar ödeme yaptığını açıklamadı.

Bu durum, teknik direktörün kendi çalışma tarzına uygun ve güvendiği uzmanları ekibe dahil etmek istediği, ancak bu kişilerin tamamının ÖFF ile doğrudan mali sözleşme imzalamadığı anlamına gelebilir.

Bununla birlikte bu açıklama, Cannavaro'nun kendisi için ayrılan bütçe ile tüm teknik ekip için ayrılan bütçenin birbirine karıştırılmaması gerektiğini gösteriyor. Medyada dile getirilen yüksek meblağ yalnızca teknik direktörün maaşıyla değil, teknik ekip masraflarıyla veya sözleşmenin toplam değeriyle ilgili de olabilir. Ancak bu ihtimali doğrulayan resmi bir bilgi yayımlanmadı.

Dünya Kupası'nın ardından Cannavaro üzerindeki baskı arttı

Fabio Cannavaro, Özbekistan Milli Takımı'nın başına Ekim 2025'te geçti. ÖFF, ülke tarihindeki ilk Dünya Kupası'na hazırlık amacıyla onunla sözleşme imzalamıştı.

Özbekistan, 2026 Dünya Kupası'nda K Grubu'nda Kolombiya, Portekiz ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı sahaya çıktı ve üç maçını da kaybetti. Takım iki gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

İlk turnuva macerasının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından teknik direktörün çalışmaları, takımın hazırlık süreci ve sözleşmenin değeri yeniden tartışmaların merkezine taşındı. Cannavaro ise sonuçlara rağmen Özbek futbolunun uzun vadeli gelişime, akademilere ve genç futbolculara daha fazla yatırım yapmaya ihtiyaç duyduğunu vurgulamayı sürdürüyor.

Gerçek maaş hâlâ sır olarak kalıyor

Cannavaro, 4 milyon avro maaş aldığı yönündeki haberi yalanladı; Ravshan Ermatov da bu rakamın gerçeklikten oldukça uzak olduğunu söyledi. Ancak ÖFF ile teknik direktör arasındaki sözleşmenin kesin mali şartları kamuoyuna açıklanmadı.

Bu nedenle bugün güvenle söylenebilecek tek sonuç şu: Cannavaro'nun yıllık maaşının 4 milyon avro olduğu resmen doğrulanmadı ve teknik direktörün kendisi de bu iddiayı reddediyor.

Artık tartışmalar yalnızca Cannavaro'nun ne kadar maaş aldığı etrafında değil, milli takımın Asya Kupası'na kadar nasıl değişeceği ve İtalyan teknik adamın Dünya Kupası'ndan aldığı dersleri nasıl kullanacağı üzerine yürütülecek. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!