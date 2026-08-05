15. haftanın en iyileri: Navbahor ve Nasaf öne çıktı

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15. haftanın en iyileri: Navbahor ve Nasaf öne çıktı

Özbekistan Süper Ligi'nin 15. haftası için sembolik takım açıklandı. 3-4-3 dizilişine göre oluşturulan kadroda sekiz kulübün temsilcileri yer aldı.

En fazla temsilci Navbahor ve Nasaf'tan çıktı: Her iki kulüpten üçer futbolcu haftanın en iyileri arasına girdi. Bu üstünlük tesadüf değil: Namangan ekibi sahasında farklı bir galibiyet alırken Qarshi temsilcisi Olmaliq'ten önemli üç puanla döndü.

Navbahor'un beş golü üç oyuncuya yer getirdi

15. haftanın en dikkat çekici sonucu Namangan'da alındı. Uzun bir aradan sonra kendi stadyumuna dönen Navbahor, H||||? 5-1 mağlup etti.

Maçın kahramanı Hüseyin Norchayev oldu. Forvet, rakip filelere dört gol göndererek sembolik takımın hücum hattında yer aldı. Navbahor'un diğer golünü Ruslanbek Jiyanov kaydetti. Jiyanov orta sahada, Usmonov ise haftanın en iyi merkez orta saha oyuncuları arasında gösterildi.

Norchayev'in bir maçta attığı dört gol, 15. haftadaki diğer tüm bireysel performansları gölgede bıraktı. Navbahor sadece farklı bir galibiyet almakla kalmadı, hücumdaki potansiyelini de açıkça ortaya koydu.

Nasaf'ın galibiyeti üç hatta yansıdı

Nasaf, 15. haftada OKMK'ya konuk oldu ve 2-1 kazandı. Qarshi ekibinin iki golünü de sembolik takıma seçilen futbolcular Bobur Abduxoliqov ve Sharof Muhitdinov attı.

Abduxoliqov sembolik takımın hücumunda, Muhitdinov ise savunma hattında yer aldı. Kaleci Ne'matov'un da en iyiler arasına seçilmesi, Nasaf'ın Olmaliq'teki sonucunun yalnızca golcüleri sayesinde elde edilmediğini gösteriyor.

Nasaf, OKMK karşısındaki deplasman maçında baskı altında kaldığı dakikalar yaşasa da skoru korumayı başardı. Böylece kulüp, sembolik takımın kaleci, savunma ve hücum hatlarının her birinde bir temsilci bulundurdu.

Doriyev hat-trick yaparak listeye girdi

So'g'diyona forveti Lyupcho Doriyev, haftanın bir diğer büyük kahramanı oldu. Jizzakh kulübünün Mash'al'ı 3-1 mağlup ettiği maçta üç golün tamamını Makedon futbolcu kaydetti.

Hat-trick, Doriyev'e sembolik takımın hücum hattında hak ettiği yeri getirdi. Norchayev ve Abduxoliqov ile birlikte haftanın sembolik hücum üçlüsünü oluşturdu.

Üç forvet de 15. haftada gol attı. Norchayev dört, Doriyev üç, Abduxoliqov ise Nasaf'ın önemli galibiyetinde bir gol kaydetti. Bu üçlü, tek başına bir haftada sekiz gole imza attı.

Surkhon'un galibiyetinde Fraydey belirleyici oldu

Surkhon, Qo'qon'da ev sahibi Qo'qon-1912'yi tek golle mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü Richard Fraydey kaydetti.

Nijeryalı orta saha oyuncusu attığı golle takımına üç puan kazandırarak sembolik kadroya seçildi. Surkhon'un ikinci temsilcisi Shukrullayev ise savunma hattında yer aldı.

Qo'qon'daki maçta Termiz ekibi kalesini gole kapattı. Bu sonuç, kulübün haftanın sembolik takımında hem savunma hem de orta saha hattında temsil edilmesini sağladı.

Bukhoro ve Pakhtakor'dan birer temsilci

Bukhoro, sahasında Lokomotiv'i 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından Mamasiddiqov sembolik takımın orta saha hattına seçildi.

Pakhtakor ise Andijan'da golsüz berabere kaldı. Taşkent ekibinin kalesini gole kapattığı maçın ardından Tahsin, haftanın en iyi üç savunmacısından biri olarak seçildi.

15. hafta sembolik takımının tam kadrosu

Kaleci:

Ne'matov — Nasaf.

Savunmacılar:

Muhitdinov — Nasaf;
Tahsin — Pakhtakor;
Shukrullayev — Surkhon.

Orta saha oyuncuları:

Jiyanov — Navbahor;
Mamasiddiqov — Bukhoro;
Fraydey — Surkhon;
Usmonov — Navbahor.

Forvetler:

Doriyev — So'g'diyona;
Norchayev — Navbahor;
Abduxoliqov — Nasaf.

15. haftanın en iyileri: Navbahor ve Nasaf öne çıktı

Profesyonel Futbol Ligi, 2026 sezonundan itibaren her haftanın sonunda sembolik takım oluşturma uygulamasını başlattı.

15. hafta seçiminde öncelik gol atan futbolculara verilse de kalesini gole kapatan ve takım sonuçlarına büyük katkı sağlayan savunmacılar da göz ardı edilmedi. Navbahor ve Nasaf'tan üçer futbolcunun seçilmesi, haftanın genel tablosunu net biçimde ortaya koyuyor. Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram ya da diğer sosyal medya platformlarında futbolseverlerle paylaşın!

NavbahorNasafHusayn NorchaevBobur AbdukholiqovOKMK
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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