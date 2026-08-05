NASA, Voyager 2 uzay aracının misyonunu bir yıl daha uzattı

·45·Teknoloji
NASA, Voyager 2 uzay aracının misyonunu bir yıl daha uzattı

NASA uzmanları, uzayın en uzak bölgelerini araştıran Voyager 2 uzay aracının güç sisteminde karmaşık bir işlemi başarıyla gerçekleştirerek bilimsel programını bir yıl daha uzatmayı başardı. ixbt.com’un haberine göre, «Big Bang» adı verilen bu operasyon, araçtaki kalan üç bilimsel cihazın faaliyetini durdurmadan kullanım ömürlerini uzatmayı mümkün kıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Jet Propulsion Laboratory (JPL) mühendisleri, enerji dağıtımını yeniden değerlendirerek çok fazla güç tüketen bazı ikincil sistemleri kapattı ve daha verimli alternatif çözümlere geçiş yaptı. Bu karmaşık süreçte temel odak noktası, ekipmanların yeterince sıcak tutulmasıydı; çünkü Voyager 2 şu anda son derece soğuk yıldızlararası uzay koşullarında ilerliyor.

Plütonyum gücü ve doğal azalma süreci

Bildirildiğine göre Voyager serisindeki her iki uzay aracı da elektrik enerjisini radyoizotop termoelektrik jeneratörlerden sağlıyor. Bu cihazlar, plütonyumun parçalanması sonucunda açığa çıkan ısıyı elektrik enerjisine dönüştürüyor. Ancak radyoaktif malzemenin doğal olarak azalması nedeniyle jeneratörlerin gücü her yıl yaklaşık 4 vatt düşüyor.

Neredeyse 50 yıldır devam eden uzay yolculuğu sırasında araçların enerji rezervi önemli ölçüde azaldı. Bu nedenle mühendis ekibi, bilimsel misyonu mümkün olduğunca uzun süre koruyabilmek için ikincil sistemleri aşamalı olarak kapatmak zorunda kalıyor.

Gelecek planları ve önceki kısıtlamalar

Enerji kıtlığı sorunu etkisini daha önce göstermişti. Özellikle 2024’ten itibaren güç yetersizliği nedeniyle her araçtaki iki bilimsel cihaz kapatılmıştı. Mevcut modernizasyon gerçekleştirilmeseydi NASA, 2026’nın sonuna kadar Voyager 2’deki bir önemli cihazı daha kapatmak zorunda kalacaktı.

Elde edilen bu başarı yalnızca Voyager 2 için değil, tüm insanlığın uzay tarihi açısından da büyük önem taşıyor. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda Dünya’mızdan daha uzakta bulunan Voyager 1’de de benzer bir operasyon gerçekleştirmeyi planlıyor.

NASAVoyager 2UzayBilimTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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