Arsenal, Bruno Guimarães transferi için Newcastle ile anlaştı

·38·Spor
Arsenal, Bruno Guimarães transferi için Newcastle ile anlaştı

İngiltere Premier Lig şampiyonu Arsenal, kadrosunu daha da güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. talkSPORT'un haberine göre Londra ekibi, Newcastle United kaptanı Bruno Guimarães'in transferi için 75 milyon sterlinlik bedel konusunda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından transferin resmen tamamlanması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu anlaşma, yaz transfer döneminin en sansasyonel gelişmelerinden biri oldu. Teknik direktör Mikel Arteta, geçen sezon ülke şampiyonluğunu kazanan orta saha hattına daha fazla kalite katmayı öncelikli hedef olarak belirlemişti. Oyuncuyla sözleşme şartları daha önce kararlaştırılmıştı. Sezon arasında diğer Avrupa kulüplerinin de ilgisine rağmen futbolcunun başkent ekibini tercih ettiği öğrenildi.

Yaz transferlerinde hareketlilik

Şu anda İspanya'da kampta bulunan Bruno Guimarães, sağlık kontrolünden geçmek üzere kısa süre içinde kamptan ayrılacak. Brezilyalı oyuncunun Arsenal'in yaz transfer dönemindeki dördüncü transferi olması bekleniyor. Kulüp bu yaz transfer piyasasında oldukça aktif hareket ediyor ve kadrosunu köklü şekilde yeniliyor.

Kulübün yaz transfer kampanyası şu hamlelerle başlamıştı:

  • Piero Hincapié, Bayer Leverkusen'den 34,5 milyon sterlin karşılığında bonservisiyle transfer edildi;
  • Kaleci Illan Meslier, Leeds United'dan serbest oyuncu olarak kadroya katıldı;
  • Kanat oyuncusu Christos Tzolis, Belçika transfer rekorunu kırarak 34 milyon sterlin karşılığında transfer edildi.
Uzmanlara göre Bruno Guimarães'in gelişi, Mikel Arteta'nın takımının potansiyelini daha da artıracak. Tanınmış futbol analisti Rory Jennings, bu transferi “mükemmel bir hamle” olarak nitelendirdi. Jennings'e göre Brezilyalı futbolcu, Declan Rice ile birlikte Premier Lig'in en korkutucu ve sağlam orta saha ikililerinden birini oluşturacak.

Jennings ayrıca bu anlaşmanın Newcastle United için ciddi bir kayıp olduğunu, Arsenal'in ise son şampiyon olarak transfer piyasasındaki üstünlüğünü gösterdiğini belirtti. Londra kulübünün hedefleri yüksek kalmaya devam ediyor; ekip gelecekte başka yıldız futbolcuları da kadrosuna katmayı planlıyor.

ArsenalBruno GuimarãesNewcastle UnitedPremier LeagueTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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