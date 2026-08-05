Muhammad Salah’ın Liverpool sonrası sürpriz adresi belli oldu

·36·Spor
Muhammad Salah’ın Liverpool sonrası sürpriz adresi belli oldu

Mısır Milli Takımı kaptanı Muhammad Salah’ın İngiltere’nin Liverpool kulübünden ayrılması, futbol dünyasında son günlerin en çok ses getiren transfer gelişmesine dönüştü. Deneyimli forvet için mücadele, yalnızca birkaç takım arasındaki rekabetin ötesine geçerek iyice kızıştı. ixbt.com’un haberine göre futbolcunun geleceğiyle ilgili İspanya, Suudi Arabistan ve Türkiye kulüpleri arasında ciddi görüşmeler yapıldı. Goal.com haber veriyor.

Salah’ın hizmetleriyle yalnızca bir veya iki talip değil, Türkiye’nin köklü takımları, Suudi Arabistan’ın zengin kulüpleri ve İspanya’nın Atlético Madrid ekibi de ilgilendi. Her projenin kendine özgü avantajları ve zorlukları vardı. Sonunda Trabzonspor tüm rakiplerini geride bırakarak yıldız futbolcunun transferini resmen açıkladı.

Transfer öncesinde yaşanan gerilimli süreç

Dünya Kupası’nın ardından geçen ilk günlerde bir başka Türkiye kulübü olan Beşiktaş, Mısırlı forvet için en güçlü adres olarak görülüyordu. Taraflar, futbolcunun giyeceği forma numarası (11), sözleşme bedeli ve hatta kulübün reklam kampanyalarının çekim süreci konusunda bile anlaşmaya varmıştı. Türk kulübünün yönetimi, anlaşmanın başarıyla sonuçlanacağına son derece inanıyordu.

Ancak kritik aşamada görüşmeler beklenmedik şekilde durdu. Sözleşme maddelerindeki mali anlaşmazlıklar, özellikle bazı finansal koşullar ve futbolcunun menajeri Rami Abbas’ın rolü, anlaşmanın askıya alınmasına neden oldu. Diğer talipler ise paniğe kapılan bu durumdan hemen yararlanmaya çalıştı.

Diğer taliplerin hamleleri

Beşiktaş ile görüşmeler çıkmaza girince Suudi Arabistan kulüpleri derhal devreye girdi. Al-Ittihad bu yarışta açık ara öne çıkan takım oldu. Ayrıca Al-Diriyah ve İspanya’nın Atlético Madrid kulüpleri de transfer piyasasında aktif rol alarak tekliflerini sundu.

Buna rağmen Trabzonspor tüm tahminleri boşa çıkararak durumdan yararlanmayı başardı ve transfer yarışında bitiş çizgisine ilk ulaşan kulüp oldu. Türk ekibinin resmi açıklamasının ardından futbol dünyasında şu soru gündeme geldi: Muhammad Salah tam da bu kulübü seçerek doğru bir karar mı verdi?

Şu anda muhabirler ve uzmanlar bu transferin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışıyor. Salah seviyesindeki bir futbolcunun Türkiye Süper Lig’ine gelmesinin ligin itibarını artırması bekleniyor, ancak oyuncunun yeni takımındaki performansının nasıl olacağını zaman gösterecek.

Muhammad SalahTransferTrabzonsporFutbolTürkiye Süper Lig’i
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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