Mohamed Salah Türkiye’ye Geldi: Trabzonspor’da Tarihi İmza Bekleniyor

Mohamed Salah kariyerinde yeni bir döneme başlamak üzere Türkiye’ye geldi. 34 yaşındaki Mısırlı forvet Trabzonsporile sözleşme imzalamadan önce sağlık kontrolünden geçmesi ve anlaşmanın son resmî işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

Kulüp, futbolcunun gelişini doğrulayarak seyahatine ilişkin fotoğrafları yayımladı. Salah’ın Türkiye’de ortaya çıkması, son günlerdeki transfer haberlerini ciddi bir aşamaya taşıdı ancak nihai imzaya ilişkin resmî açıklama hâlâ bekleniyor.

Transfer son aşamaya girdi

Trabzonspor, 4 Ağustos’ta serbest oyuncu statüsündeki Mohamed Salahile kadrosuna katılması konusunda görüşmelere başlandığını resmen açıklamıştı.

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan o sırada anlaşmanın henüz tamamen tamamlanmadığını, futbolcunun önce İstanbul’da sağlık kontrolünden geçip ardından Trabzon’a gideceğini söylemişti. Doğan’a göre sözleşme 6 Ağustos’ta imzalanabilirdi.

Salah’ın Türkiye’ye gelmesi, görüşmelerde temel konuların çözüme kavuştuğuna işaret ediyor. Geriye sağlık kontrolü, sözleşmenin imzalanması ve anlaşma şartlarının resmen açıklanması kaldı.

Futbolda transferler tam da bu aşamada durabilir. Bu nedenle kulübün nihai açıklaması yapılana kadar “Salah resmen transfer oldu” yerine “imza atmak için geldi” ifadesi hukuki ve gazetecilik açısından daha doğru.

İki yıllık sözleşme ve 34 milyon avro

Fabrizio Romano ve çok sayıda Avrupa yayını, tarafların iki yıllık anlaşma konusunda prensipte uzlaştığını bildiriyor.

Yayılan bilgilere göre Mısırlı futbolcu, her sezon için 17 milyon avro olmak üzere iki yılda toplam 34 milyon avroluk garanti ücret alabilir. Ancak Trabzonspor sözleşme süresi, maaş, bonuslar ve imaj haklarına ilişkin rakamları henüz resmen doğrulamadı.

Bu nedenle 34 milyon avro, nihai ve resmî bir tutar olarak değil, görüşmelerden haberdar kaynakların aktardığı bilgi olarak değerlendirilmelidir. Kesin mali şartların kulübün borsaya sunacağı resmî açıklamada duyurulması bekleniyor.

Trabzonspor için sıradan bir transfer değil

Salah ile sözleşme imzalanması, Trabzonspor tarihindeki en büyük transferlerden biri olacak. Burada yalnızca sahada gol atabilen deneyimli bir forvetten söz etmiyoruz.

Mısırlı yıldızın gelişi:

— kulübün uluslararası tanınırlığını;

— sponsorluk anlaşmalarının değerini;

— forma ve ürün satışlarını;

— Türkiye Süper Ligi’nin yurt dışındaki izleyici kitlesini etkileyebilir.

Trabzonspor, geçen sezon Türkiye şampiyonasında üçüncü oldu ve yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek. Salah gibi büyük maç deneyimine sahip bir futbolcu, kulübün hem ulusal ligdeki hem de Avrupa’daki hedeflerini değiştirebilir.

Bununla birlikte, 34 yaşındaki futbolcu için belirlenen yüksek maaş kulübe ciddi bir mali sorumluluk da yüklüyor. Transferin başarısı yalnızca gollerle değil, Salah’ın takım oyununa, ticari gelirlere ve Avrupa kupalarındaki sonuçlara etkisiyle değerlendirilecek.

Liverpool’da bıraktığı miras

Mohamed Salah, Liverpool’daki dokuz yıllık kariyerini 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamladı. Kulüp tarihinde yalnızca Ian Rush ve Roger Hunt’tan daha az gol attı.

Mısırlı forvet, Merseyside ekibiyle sekiz büyük kupa kazandı. Bunlar arasında:

— iki kez İngiltere Premier Ligi;

— UEFA Şampiyonlar Ligi;

— FIFA Kulüpler Dünya Kupası;

— İngiltere Kupası;

— iki kez Lig Kupası;

— UEFA Süper Kupası bulunuyor.

Salah, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Liverpool’dan serbest oyuncu olarak ayrıldı. Bu, Trabzonspor’un transfer için başka bir kulübe bonservis bedeli ödemeyeceği ancak futbolcunun maaşı ve diğer şartları için büyük bir bütçe ayıracağı anlamına geliyor.

Artık tüm dikkat resmî imzada

Salah’ın Türkiye’ye gelmesi, transferle ilgili temel şüpheleri büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Buna rağmen sürecin en önemli bölümü olan sağlık kontrolü ve imzalanan sözleşmenin resmen açıklanması hâlâ bekleniyor.

Tüm resmî işlemler planlandığı gibi ilerlerse Mohamed Salah, önümüzdeki saatlerde veya günlerde Trabzonspor futbolcusu olarak tanıtılacak. Ancak bundan sonra onun Türkiye Süper Ligi’ndeki yeni döneminin resmen başladığı söylenebilir. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda spor tutkunlarıyla paylaşın!