Abduqodir Husanov’un maaşının 7,5 milyon euro olduğu hakkında neler biliniyor?

Abduqodir Husanov’un İngiltere futbolunun en üst seviyesindeki yükselişi yeni bir sözleşmeyle ödüllendirildi. «Manchester City» 22 yaşındaki Özbek savunmacıyla beş yıllık sözleşme imzalayarak geleceğini 2031 yazına kadar kulübe bağladı.

Kulüp, sözleşmenin mali ayrıntılarını açıklamadı. Bazı kaynaklarda Husanov’un yıllık gelirinin 7,5 milyon euroya ulaşacağı öne sürülse de bu rakam henüz güvenilir veya resmî bir kaynak tarafından doğrulanmadı.

Yeni sözleşmeye giden bir buçuk yıl

Husanov, «Manchester City»ye 20 Ocak 2025’te Fransa’nın Lens kulübünden katıldı. Manchester ekibi o dönemde savunmacı için 40 milyon euro ve ek bonuslar ödemek üzere anlaşırken, ilk sözleşme 2029 yazına kadar geçerliydi.

Özbek futbolcu, İngiltere’ye uyum sağlama sürecinde zorlu bir başlangıç yaşadı. Ancak hızı, güçlü ikili mücadeleleri ve oyunu önceden okuyabilme becerisi, zamanla ilk 11’de yer edinmesini sağladı.

«City»nin resmî açıklamasında Husanov’un 2025/26 sezonunun ikinci yarısında takımın en güvenilir futbolcularından biri hâline geldiği belirtildi. Premier League’deki son 19 maçın 16’sında forma giyen Husanov, Marc Guéhi ile sağlam bir stoper ikilisi oluşturdu.

47 maç — kulüpteki toplam istatistik

Resmî istatistiklere göre Husanov, Manchester City’deki ilk bir buçuk yılında tüm kulvarlarda toplam 47 maça çıktı. Yalnızca 2025/26 sezonunda 37 maçta görev alarak sahada 2.817 dakika kaldı.

Bu nedenle, geçen sezon 43 maça çıktığına dair bazı hesaplamalar kulübün resmî rakamlarıyla örtüşmüyor.

Husanov, FA Cup ve Lig Kupası finallerinde ilk 11’de oynayarak «City» ile ilk kupalarını kazandı. Lig Kupası’nda çeyrek finalden itibaren tek bir dakika bile kaçırmadı; FA Cup’ta ise Newcastle, Liverpool ve Chelsea karşısındaki önemli maçlarda forma giydi.

Sezonun en iyileri arasına girdi

Özbek savunmacı, 2025/26 sezonu sonunda Manchester City’de yılın futbolcusu ödülüne aday gösterilen son üç isim arasında yer aldı.

Taraftar oylamasında Jeremie Doku ve Nico O’Reilly ile birlikte finale kaldı. Ödül sonunda O’Reilly’ye gitse de Husanov’un ilk üçe girmesi, takım içindeki konumunun ne kadar hızlı yükseldiğini gösterdi. Ayrıca ocak ve mart aylarında kulübün ayın futbolcusu seçildi.

Viana: «Bu sadece başlangıç»

Manchester City sportif direktörü Hugo Viana, yeni sözleşmeyi Husanov’un son sezondaki gelişiminin bir takdiri olarak değerlendirdi.

«Dünya çapında bir stoper olmak için gereken tüm özelliklere sahip», — dedi Viana.

Kulüp yöneticisi, Husanov’un fiziksel ve teknik kapasitesini överek 22 yaşındaki futbolcunun en iyi yıllarının henüz önünde olduğunu vurguladı.

Husanov ise yeni anlaşmayı kendisi ve ailesi için önemli bir olay olarak nitelendirdi. Sıradaki hedefi, yeni teknik direktör Enzo Maresca’nın güvenini kazanarak takımın ilk 11’inde düzenli forma giymek.

7,5 milyon euro hakkında neler biliniyor?

Bazı kaynaklar, yeni sözleşmeye göre Husanov’un yıllık maaşının 7,5 milyon euro olacağını öne sürüyor. Bu rakam üzerinden aylık 625 bin, haftalık ise yaklaşık 144 bin euro gibi hesaplamalar da yayıldı.

Matematiksel açıdan bu hesaplamalar doğru. Ancak hepsi, resmî olarak doğrulanmamış tek bir başlangıç rakamına dayanıyor.

Manchester City; maaş, imza bonusu ve performans ödüllerine ilişkin sözleşme şartlarını açıklamadı. Ayrıca 7,5 milyon euronun brüt mü net mi olduğu ve bonusları içerip içermediği de bilinmiyor.

Bu nedenle Husanov’un günlük, saatlik veya dakikalık gelirini kesin bir miktar olarak belirtmek şu an için doğru değil. Güvenle söylenebilecek tek şey, kulübün onu 2031’e kadar kadroda tutmak için beş yıllık yeni bir sözleşme sunduğu.

«City»nin gelecekteki savunması kuruluyor

Yeni anlaşma, Manchester City’nin Husanov’u geçici bir çözüm olarak değil, uzun vadeli projenin önemli bir parçası olarak gördüğü anlamına geliyor.

Yüksek hızı, takımın savunma hattını daha önde konumlandırmasına olanak sağlıyor. Rakip kontra atağa çıktığında Husanov, geriye atılan toplara hızlı ulaşmasıyla öne çıkıyor. Kulübün resmî sitesi de tam olarak bu özelliğin onu taraftarların sevgilisi hâline getirdiğini belirtti.

Bir buçuk yıl önce Premier League’de henüz tek bir maça çıkmamış olan Özbek savunmacı, artık İngiltere kupalarını kazanmış, kulübün en iyi üç futbolcusu arasına girmiş ve 2031’e kadar sözleşme imzalamış bir oyuncuya dönüştü.

Artık asıl görev, yeni maaşa ilişkin rakamları tartışmak değil, Husanov’un bu güveni sahada ne ölçüde karşılayabileceğini görmek. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda spor tutkunlarıyla paylaşın!