Shomurodov için 15 milyon avro: Trabzonspor’un planı ortaya çıktı

Eldor Shomurodov, Türkiye Süper Ligi’ndeki harika sezonunun ardından transfer piyasasının en ilgi çekici isimlerinden biri oldu. «Trabzonspor» Özbekistan Millî Takımı’nın forvetini kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor ancak kulüpler arasında henüz nihai bir anlaşma yok.

Türk basınında yer alan bilgilere göre Trabzon temsilcisi, futbolcunun transfer şartlarını sordu. «İstanbul Başakşehir» ise Süper Lig’in gol kralı için yaklaşık 15 milyon avro talep ediyor.

Büyük ilginin arkasında 22 gol var

Shomurodov, 2025/26 sezonunda Türkiye şampiyonasında 34 maça çıkıp 22 gol ve 5 asist kaydetti.

«Trabzonspor» forveti Paul Onuachu ile aynı istatistiklere ulaşan Shomurodov, Süper Lig gol krallığı ödülünü paylaştı. Böylece Eldor, şampiyonanın tek değil, iki gol kralından biri oldu.

Bu performansı, «Başakşehir»i zorunlu satın alma maddesini devreye sokmaya yöneltti. İstanbul kulübü temmuz ayında Shomurodov’un bonservisini «Roma»dan aldığını ve iki yıllık sözleşmenin yürürlüğe girdiğini resmen açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında futbolcunun mevcut sözleşmesinin 30 Haziran 2028’e kadar sürdüğü belirtiliyor.

Mendy ve para içeren bir teklif mi hazırlanıyor?

Bazı kaynaklar, «Trabzonspor»un Batista Mendy’yi anlaşmaya dahil ederek ek olarak 5–7 milyon avro teklif edebileceğini öne sürüyor. Ancak bu paket iki kulüp tarafından resmen doğrulanmadı.

Buna rağmen böyle bir seçeneğin ortaya çıkması mantıksız değil. Geçen sezonu «Sevilla»da kiralık geçiren Mendy, «Trabzonspor»a döndü ancak yeni sezon planlarında yer almayan futbolculardan biri olarak gösteriliyor. Trabzon kulübü onu elden çıkararak yabancı oyuncular için yer açmak istiyor.

Çeşitli haberlerde Mendy’nin olası bonservis bedeli 3–5 milyon avro civarında değerlendiriliyor. Bu nedenle futbolcu ve ek ödeme içeren bir teklif, toplamda «Başakşehir»in talebine yaklaşabilir. Ancak görüşmeler başlamadan bu yalnızca olası transfer formüllerinden biri olarak kalacak.

«Başakşehir» neden acele etmiyor?

İstanbul kulübü, Shomurodov’u 2025 yazında «Roma»dan kiraladı ve ardından satın alma maddesini etkinleştirdi. Türk kaynaklarına göre futbolcunun bonservisi için İtalyan kulübüne 2,8 milyon avro ödenecek.

Bir sezonda 22 gol atan bir forveti kısa süre sonra 15 milyon avro olarak değerlendirmek, «Başakşehir»e büyük bir finansal kazanç sağlama fırsatı sunuyor. Bununla birlikte kulüp, ana gol kaynağını kaybedecek ve yerine kaliteli bir forvet bulmak zorunda kalacak.

Bu nedenle İstanbul temsilcisi, başka bir futbolcunun dahil olduğu karmaşık bir anlaşma yerine Shomurodov için doğrudan yüksek bir bonservis bedeli almayı tercih edebilir. Basında yer alan 15–20 milyon avroluk talebin üst sınırı ise henüz güvenilir kaynaklarca doğrulanmadı.

«Trabzonspor» Eldor’u nerede kullanabilir?

Trabzon kulübünde hücum hattının ana figürü Paul Onuachu olmaya devam ediyor. Nijeryalı forvet de geçen sezon 22 gol attı ve Shomurodov ile birlikte gol krallığı yarışını kazandı.

Shomurodov yalnızca santrfor olarak değil, ikinci forvet ve kanada yakın pozisyonlarda da oynayabiliyor. Bu da ona Onuachu ile aynı kadroda görev yapma veya Nijeryalı futbolcuya alternatif olma imkânı sağlıyor.

Türk basını ayrıca «Trabzonspor»un Eldor’u, Onuachu’nun ayrılma ihtimaline karşı öne çıkan adaylardan biri olarak gördüğünü yazdı.

Dünya Kupası’nda da tarihi bir gol attı

Shomurodov, yaz aylarında Özbekistan Millî Takımı ile ülke tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katıldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasının 10. dakikasında takımını öne geçirdi ancak millî takım ikinci yarıda üç gol yiyerek 3-1 mağlup oldu.

Bu golü, turnuvanın grup aşamasındaki en güzel vuruşlardan biri olarak kabul edildi. Dünya Kupası’nın ardından 31 yaşındaki forvete olan ilginin artması, kulüp performanslarının yanı sıra uluslararası sahnede de kendini göstermesiyle bağlantılı.

Transferin önündeki en büyük engel: fiyat

Mevcut tabloda «Trabzonspor»un ilgisi gerçek, «Başakşehir»in tutumu ise katı görünüyor. Shomurodov’un iki yıllık sözleşmesi bulunuyor ve kulübü onu satmaya zorlayacak bir durumda değil.

Görüşmelerin kaderi üç faktöre bağlı olacak: «Trabzonspor» nakit teklifini artıracak mı, «Başakşehir» Batista Mendy’nin dahil olduğu anlaşmayı kabul edecek mi ve Eldor yeni kulübe transfer olmak isteyecek mi?

Shomurodov’un geçen sezon attığı 22 gol, onu sıradan bir transfer adayından değerli bir varlığa dönüştürdü. Artık «Trabzonspor»un yalnızca ilgi göstermekle kalmayıp gol kralının değerine uygun bir teklif sunması gerekecek. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram ya da diğer sosyal ağlarda futbolseverlerle paylaşın!