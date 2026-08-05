Arsenal, Bruno Guimarães'i kadrosuna katmalı — Mikaël Silvestre

·38·Spor
Arsenal, Bruno Guimarães'i kadrosuna katmalı — Mikaël Silvestre

Londra ekibi Arsenal, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını başlattı ve orta sahaya yeni bir oyuncu arıyor. Teknik direktör Mikel Arteta, takımın rekabet gücünü korumak ve İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu savunmak için transfer piyasasında aktif rol oynuyor. Bu kapsamda Londra ekibinin Newcastle orta saha oyuncusu Bruno Guimarães için resmî teklif yaptığı, ancak bu girişimin reddedildiği bildirilmişti. Goal.com haberine göre bu gelişme gündemde.

Arsenal ve Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Mikaël Silvestre, Grosvenor Sport'a verdiği röportajda söz konusu transfer hakkındaki görüşlerini paylaştı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun Londra ekibine transfer olmasının her iki taraf için de en uygun karar olacağını belirten Silvestre, Newcastle ilk teklifi reddetmiş olsa da kulüpler arasındaki görüşmelerin süreceğini ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Sahadaki dinamizm ve rekabet

Eski futbolcu, Bruno Guimarães'in yeteneklerini övdü ve oyuncunun takımdaki mevcut seçeneklere kıyasla daha fazla dinamizm sağlayabileceğini söyledi. Özellikle Martin Zubimendi ile Brezilyalı futbolcunun oyun tarzlarını karşılaştırdı. Silvestre'e göre, geçen sezon bazı maçlarda yedek kalan Zubimendi'nin aksine Guimarães sahada çok daha aktif bir oyun sergiliyor.

"Geçen sezon Martin Zubimendi'nin yedek kalması garip bir his uyandırdı. İyi maçlar çıkardı, ancak başarısız olduğu karşılaşmalar da oldu. Myles Lewis-Skelly ise oyununa yeni bir katman ekledi ve koşularıyla hatları aşabildiğini gösterdi. Zubimendi bunu yapamıyor; o farklı bir oyuncu", — dedi Silvestre.

Şampiyonluk yarışındaki önemi

Silvestre'e göre Bruno Guimarães sahada daha fazla agresiflik gösterebilir ve bu özellik, Mikel Arteta'nın takımının turnuvalarda başarıya ulaşması için son derece gerekli. Premier Lig şampiyonluğunu korumak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için derin ve kaliteli bir kadro gerekiyor.

"Bruno Guimarães her iki görevin de üstesinden gelebilir. Zubimendi'ye kıyasla biraz daha agresif ve şampiyonluğu savunmak için tam da bu karaktere sahip oyunculara ihtiyaç duyulacak. Şampiyonlar Ligi finaline yeniden çıkmak ve unvanı korumak istiyorsanız, yeterli güce sahip olmanız gerekir", — diye ekledi eski savunma oyuncusu.

Mikaël Silvestre ayrıca Manchester United'ın da bu transfer için yarışabileceği yönündeki iddiaları reddetti. Ona göre Kırmızı Şeytanlar, son transfer dönemlerinde orta saha hattını yeterince güçlendirdi ve bu pozisyonda oynayan oyunculara ihtiyaç duymuyor.

ArsenalBruno GuimarãesMikaël SilvestrePremier LeagueTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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