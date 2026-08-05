WhatsApp grup sohbetlerinde düzen sağlamaya yardımcı yeni özellikler sunuldu

·41·Teknoloji
WhatsApp grup sohbetlerinde düzen sağlamaya yardımcı yeni özellikler sunuldu

Popüler WhatsApp messenger’ında, büyük grup sohbetlerindeki iletişimi düzenlemeyi ve ortak karar alma sürecini önemli ölçüde kolaylaştıran kapsamlı bir güncelleme sunuldu. ixbt.com’un haberine göre yeni araçlar; oylama süreçlerini, bildirim sistemini ve grup yönetimi seçeneklerini kapsıyor ve kullanıcıların karşılaştığı karmaşayı gidermeyi amaçlıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Oylama ve anketlerdeki değişiklikler

Artık kullanıcılar anket oluştururken anketin sona ereceği tarihi belirleyebiliyor. Belirlenen süre dolduğunda oylama otomatik olarak kapanıyor ve yeni yanıtlar nihai sonucu etkilemiyor. Ayrıca anketi oluşturanlara, anket metnini yayımlandıktan sonraki 15 dakika içinde düzenleme imkânı tanındı.

Gizliliğin sağlanması konusunda da önemli bir adım atıldı. Anket ayarlarında özel bir anonim oylama özelliği kullanıma sunuldu. Bu özellik, hangi katılımcının hangi seçenek için oy verdiğini diğer kullanıcılardan tamamen gizliyor.

Bildirimler ve grup yönetimi

Bildirim mekanizması da yenilendi. Yeni @all etiketleri sayesinde gruptaki tüm katılımcılara, bu sohbet için bildirimleri kapatmış olanlara bile bildirim gönderilebiliyor. Bu tür mesajlar rahatsız ederse bunları uygulama ayarları üzerinden yönetme seçeneği korunuyor.

Bunun yanı sıra uygulama, mevcut gruplar temelinde yeni gruplar oluşturma sürecini kolaylaştırdı. Artık sıfırdan grup oluşturmak yerine, seçilen katılımcılarla tek bir düğmeye basarak ayrı bir sohbet başlatılabiliyor.

Geliştiricilere göre bu değişiklikler, büyük gruplardaki iletişimi daha düzenli hâle getirecek ve ortak konular görüşülürken ortaya çıkan yanlış anlaşılmaları azaltacak.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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