Viktor Osimhen, Atlético Madrid'e teklif edildi

Galatasaray'ın forveti Viktor Osimhen, aracılar vasıtasıyla Atlético Madrid'e teklif edildi ancak İspanyol kulübü transferi reddetti. Club Uria'nın haberine göre Nijeryalı futbolcunun bonservis bedeli yaklaşık 75 milyon avro olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

27 yaşındaki forvet, Diego Simeone yönetiminde forma giymek için maaşında indirime gitmeye bile hazırdı. Türkiye'de yabancı yerleşikler için sunulan vergi avantajları sayesinde yüksek gelir elde etmesine rağmen, bu isteğini açıkça ortaya koydu. Futbolcunun İstanbul kulübüyle mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Madrid ekibinin ret gerekçeleri

Atlético yönetimi, bu büyük transferi gerçekleştirmek için yeterli bütçeye sahip olmadığını belirtti. Ayrıca takımın santrfor hattında Julián Álvarez kilit rol oynuyor ve kulüp Arjantinli futbolcuyu satmayı planlamıyor.

Osimhen, ocak ayında Şampiyonlar Ligi maçının ardından Diego Simeone ve ekibini övmüştü: «Onun hayranıyım. Kendilerine özgü bir oyun tarzına sahip, agresif bir takım», diyerek hemşehrisi hakkında bunu vurguladı.

Avrupa kulüplerinin diğer ilgileri

Goal.com'un haberine göre forvetin temsilcileri onu yalnızca Atlético Madrid'e değil, Barcelona, Arsenal ve Tottenham'a da teklif etti. Tottenham 55 milyon avronun üzerinde bir teklif sunsa da bu rakam Galatasaray'ın talep ettiği bedelin oldukça altında kaldı.

Viktor Osimhen'in menajerleri şu anda kendisine ilgi gösteren diğer kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye liginde parlayan forvetin yaz transfer dönemindeki geleceğinin nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerde belli olacak.