Mohamed Salah beklenmedik şekilde Trabzonspor'a transfer oldu

·73·Spor
Mohamed Salah beklenmedik şekilde Trabzonspor'a transfer oldu

Liverpool'daki kariyerini noktalayan Mohamed Salah, geleceğiyle ilgili tüm söylentilere son vererek Türkiye Süper Lig temsilcisi Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Mısırlı yıldızın bu sürpriz transferi futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken muhabirlerin de hemen dikkatini çekti. Goal.com haber veriyor.

talkSPORT'un haberine göre, geçtiğimiz sezonun sonunda Liverpool'a veda eden forvetle Avrupa ve Orta Doğu'dan birçok takım ilgileniyordu. Başlangıçta Beşiktaş en güçlü aday olarak görülse de mali sorunlar nedeniyle görüşmeler sonuçlanmadı.

Rekor ücret ve yeni meydan okuma

Trabzonspor yönetimi, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için yıllık 17 milyon avroluk kazanç içeren cazip bir teklif sundu. Bu mali anlaşmanın ardından Salah, Türkiye liginde en yüksek maaşı alan futbolcu oldu.

İki yıllık sözleşme imzalayan deneyimli futbolcu, transferi resmen açıklandıktan sonra takımın yeni formasıyla görüntülendi. Ancak taraftarların ilgisini yalnızca transferin kendisi değil, yeni formasındaki numara da çekti.

Kültürel öneme sahip numara

Liverpool'da 11, Mısır Milli Takımı'nda ise 10 numarayla oynamaya alışkın olan forvet, yeni takımında 61 numarayı seçti. Bu numara Trabzon şehrinin plaka kodu ve yerel kültürde son derece önemli bir sembolik anlam taşıyor.

Bu numaranın önemi o kadar büyük ki yerel taraftarlar her maçın 61. dakikasını özel bir şova dönüştürerek stadyumu havai fişekler ve coşkulu tezahüratlarla dolduruyor. Salah'dan önce de birçok futbolcu bu numarayla forma giydi.

Şimdilik 61 numaranın sezon boyunca resmi forma numarası olarak kalıp kalmayacağı ya da yalnızca tanıtım töreni için seçilip seçilmediği net değil. Trabzonspor kulübü, futbolcunun İstanbul Havalimanı'na varış saatini ve transfer detaylarını sosyal medya üzerinden zamanında duyurdu.

Mohamed SalahTrabzonsporLiverpoolTürkiye Süper LigiTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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